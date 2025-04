Katy Perry, tras volar en la misión de Blue Origin: "No se trata de mí, sino de hacer sitio en el espacio para las mujeres"

Día cargado de emociones y simbolismo para Katy Perry. Este mediodía, la multipremiada artista se ha colgado una nueva medalla: la de ser, junto a sus cinco compañeras, pionera de un nuevo relato espacial. Ha formado parte de la primera misión espacial exclusivamente femenina tras el vuelo en solitario de Valentina Tereshkova en 1963.

La artista de Santa Bárbara se ha subido a un cohete de Blue Origin, compañía de transporte aeroespacial fundada por Jeff Bezos, para formar parte de la primera misión tripulada exclusivamente por mujeres. El vuelo, encuadrado en el programa de turismo espacial de la firma, ha despegado a las 15:30 hora española desde la base Launch Site One al oeste de Texas.

La cantante no ha estado sola. Ha compartido cabina con otras cinco mujeres referentes en sus respectivos campos: Lauren Sánchez, periodista, piloto y pareja de Jeff Bezos, fundador de la compañía de transporte aeroespacial; la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe; la activista Amanda Nguyen, emprendedora social nominada al Nobel de la Paz en 2019; la presentadora Gayle King y la productora Kerianne Flynn. Todas ellas conforman la tripulación de la misión NS-31, el undécimo vuelo tripulado del cohete New Shepard.

Durante aproximadamente diez minutos, han viajado y cruzado la línea de Kármán —la frontera internacional del espacio, situada a 100 kilómetros sobre la Tierra—, experimentando unos instantes de ingravidez y regresando en cápsula con paracaídas al mismo terreno desértico desde el que despegarán. La misión no incluía tareas científicas: se ha tratado de un viaje simbólico y con una gran proyección mediática.

Liderazgo femenino en el espacio

Las emociones han estado a flor de piel todo el tiempo que ha durado el viaje de estas seis mujeres al espacio exterior. Familiares, amigos y personalidades influyentes se han acercado a la base para ser testigos de un momento histórico.

Durante el vuelo, retransmitido en el canal oficial de Blue Origin, se ha podido ver a una Oprah Winfrey visiblemente emocionada por estar viendo a una de sus amigas más cercanas lograr semejante hito. También han estado presentes otras figuras como Khloe Kardashian, que han compartido unas palabras de reconocimiento y admiración hacia las turistas espaciales.

Una vez aterrizada la nave y abiertas las compuertas, las tripulantes han saludado entre vitoreos. La cantante, al bajar las escaleras del New Shepard, ha besado el suelo tejano y ha declarado: "Me siento muy conectada al amor. Creo que esta experiencia me ha mostrado que no sabes cuánto amor está dentro de ti, cuánto amor tienes que dar y cómo de amada eres hasta el día en que despegas".

La artista llevaba consigo una flor en honor a su hija Daisy. "He hecho covers de esa canción en el pasado, pero no se trata de cantar una canción ni de mí, sino de una energía colectiva. Se trata de nosotras, de hacer sitio en el espacio para otras mujeres. Esto todo es para el beneficio de la Tierra", ha reflexionado.

Sus compañeras también han compartido unas inspiradoras palabras con los medios. Lauren Sánchez, al mando de la misión, ha destacado sus sensaciones al cruzar la línea Kármán: "Era tan silencioso pero a la vez se sentía tan vivo... y yo todo lo que podía pensar era en que estábamos en esto juntas, y en que estamos más conectados de lo que pensamos, de lo que podemos ver".

"No tengo palabras; ha sido la experiencia más increíble de mi vida", expresaba su compañera Kerianne Flynn. "Estoy muy orgullosa de mí misma en este momento", celebraba por su parte Gayle King, quien además confesó que Perry habría cantado un fragmento de What A Wonderful World durante la experiencia.

Aisha Bowe confesaba al abandonar la nave: "Nunca volveré a ser la misma. Nunca pensé que podría llegar al espacio y me he dado cuenta de que los sueños también se hacen realidad".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.