L'Oréal Paris contra el acoso callejero: la iniciativa para acabar con la práctica que afecta a un 75% de mujeres

Pocas son las mujeres que, al ser preguntadas por haber vivido un episodio incómodo yendo en solitario por la calle, no tienen un recuerdo que compartir. El 86% de las mujeres españolas menores de 35 años considera que el acoso callejero afecta negativamente a sus vidas.

Hablando de datos, solo el 25% de las mujeres en el mundo que han sufrido acoso callejero afirma haber recibido ayuda y el 48% de mujeres en España han experimentado de manera personal comentarios o bromas de contenido sexual o intrusivas sobre su aspecto, vestimenta, anatomía o apariencia en un espacio público.

Este marco lo ofrece una encuesta de L’Oréal París con IPSOS, como parte de su programa contra el acoso callejero 'Stand Up' en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero.

Seguridad para todas

Con motivo de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, L'Oréal Paris reafirma su compromiso con esta lucha mediante su programa de formación 'Stand Up contra el Acoso Callejero'. Desarrollado en colaboración con la ONG Right To Be a nivel mundial y con la Fundación Mujeres en España, encargadas de contribuir e impartir las formaciones presenciales en nuestro país, han formado más de 3,7 millones de personas del mundo.

La magnitud de este problema queda reflejada en la encuesta conducida por el grupo cosmético e IPSOS (International Survey on Sexual Harassment in Public Spaces). Algunas cifras que resaltan, y advierten de la realidad de la situación:

El de mujeres a nivel global, y el 77% en España, callejero en espacios públicos al menos una vez en su vida

El del total de encuestados de situaciones de acoso callejero en espacios públicos debido a sus actitudes, comportamiento o aspecto (55% hombres, 50% mujeres). En España, el dato es un 28%.

El y apariencia, un 38% lo hace en España, para sentirse más seguras.

El 86% de mujeres menores de 35 años consideran que el acoso callejero afecta negativamente sus vidas, influyendo en su salud mental (60%), vida social (58%), trayectos diarios (49%) y elecciones de vestimenta (39%). A nivel nacional.

Y así podríamos seguir hasta comprender que el miedo es un factor común y determinante en la realidad del acoso callejero. No solo en la víctima, también en el entorno que presencia una situación de este tipo. El 88% de los encuestados consideran que intervenir en una situación de acoso callejero en un lugar público conlleva el riesgo de que el acosador reaccione de manera violenta. Si quienes se plantean la intervención son mujeres, mayores de 50, el porcentaje aumenta al 93%.

Pero tomar acción tiene un impacto positivo y así lo remarcan el 80% de las personas encuestadas que en algún momento crítico han dado un paso al frente. Este es el dato que inspira el programa de formación de L'Oréal Paris 'Stand Up'.

Acciones efectivas

El programa Stand Up no solo contribuye a la sensibilización y formación de la sociedad, sino que también genera un impacto positivo en la percepción de la marca: un 89% de los encuestados mostraron interés en realizar la formación y un 62% consideran que L'Oréal Paris es una firma comprometida con los derechos de la mujer y las causas sociales.

La formación que se lleva a cabo en el programa sigue la metodología de las 5D: distraer, delegar, documentar, desahogar y dirigirse al acosador.

El objetivo es alcanzar los 4 millones de personas formadas en la intervención segura contra el acoso callejero para finales de 2025. "En L’Oréal Paris creemos firmemente que ninguna mujer debería sentirse insegura en los espacios públicos. A través de Stand Up contra el Acoso Callejero, no solo estamos concienciando sobre esta problemática global, sino que estamos proporcionando herramientas reales para que más personas puedan actuar de manera segura y efectiva. Nuestro compromiso va más allá de la belleza; queremos empoderar a las mujeres para que caminen con confianza, sin miedo y con la certeza de que nunca están solas”, declara Silvia Macedo, General Manager de L’Oréal París.

Impacto integral del acoso

El acoso sexual en espacios públicos no es un acto puntual, su impacto transforma a aquellas mujeres que lo han sufrido de una manera profunda y constante. Cada episodio deja una huella y va deteriorando la confianza y la autoestima de quien lo sufre.

Condiciona las rutinas y lleva a modificar la conducta de las mujeres de manera profunda, con una huella emocional que empuja a repensar la seguridad de cada paso que dan cuando el acoso callejero nunca es culpa de la víctima.