¿Sin ideas para la celebración de Navidad con tu empresa?: Las opciones más originales

Se acerca el final del año y, con ello, las tradicionales cenas y comidas de empresa. Celebrar la llegada de la Navidad con tus compañeros de trabajo puede ser un evento a evitar o uno de los más esperados de estas fiestas.

Bien es sabido que lo que pasa en la fiesta de empresa, se queda en la fiesta de empresa. No obstante, recuerda que sales de la oficina, pero las personas con las que cenas siguen siendo las mismas. Esto significa que tu jefe puede estar presente, y que tus descontentos comentarios sobre el trabajo no pasarán desapercibidos entre las copas de vino.

Aun así, esta celebración navideña representa el momento perfecto para potenciar el famoso team building. Si no quieres conformarte con la clásica salida a un restaurante, MagasIN te trae las opciones más originales para celebrar la Navidad con tu empresa.

[Cómo ir vestida a la fiesta de empresa de Navidad: consejos para acertar con tu look]

Puy du Fou España: una Navidad llena de historia

Puy du Fou es una de las opciones más originales, y con más poso cultural, para tener tu cena de empresa estas navidades. Este parque temático ubicado en Toledo ofrece diferentes espectáculos y recreaciones en escenarios de otras épocas que te harán viajar en el tiempo.

Puedes compartir esta experiencia con todos tus compañeros de trabajo gracias a las salas para eventos especiales que alberga el parque. Disfrutad juntos el menú especial de navidad elaborado por los mejores cocineros de La Puebla Real, así como el mercadillo navideño o los grandiosos espectáculos sobre los Héroes y sus gestas.

WAH: el evento musical inmersivo que aúna música y gastronomía

La combinación perfecta si queréis disfrutar de un show musical y gastronómico al mismo tiempo. Este espectáculo al más puro estilo Broadway tiene lugar en IFEMA Madrid y cuenta con la participación de los mejores artistas del momento para plantear al público cómo sería el mundo si prohibieran la música.

WAH Madrid incorpora como parte del show un food hall de más de 2000 metros cuadrados con un viaje culinario a través de los sabores de los cinco continentes. Es una forma tan original como variada para disfrutar de vuestra cena de Navidad como nunca antes lo habréis hecho.

Parque de Atracciones, Terra Mítica o Portaventura

Como el Puy Du Fou, pero con una temática un poco más mainstream. Tener tu cena de empresa en un parque de diversiones es un lugar diferente, único y sorprendente para estas navidades. Además, podrás encontrar esta opción más fácilmente en cualquier ciudad en la que trabajes.

En Madrid tienes el Parque de Atracciones, que ofrece varios espacios para eventos privados con catering personalizado en forma de banquete o cocktail. En Valencia, podrás disfrutar de la gala de Navidad con cena y espectáculo tributo a Il Divo de la mano deTerra Mítica. Y si eres de Barcelona, Portaventura es tu parque perfecto.

Karaoke de Navidad

¿Qué puede unir más a un equipo de trabajo que cantar juntos a todo pulmón All I want for christmas is you de Mariah Carey? Es difícil hacerse con otra idea. Y es que los karaokes son uno de los mejores sitios para soltarse y perder la vergüenza una noche con todas esas personas con las que tantas horas compartes al día en el trabajo.

Si buscas en tu ciudad, seguro que encuentras cientos de ellos, pero puedes elegir aquellos que también incluyen una opción de restaurante para tener tu cena de empresa y dar la bienvenida a la Navidad en un entorno clásico, festivo y muy divertido.

FLIPAR, el nuevo espectáculo de magia de Jorge Blass

El referente en magia a nivel nacional ha vuelto a los escenarios con su nuevo y esperado espectáculo con el que, como su propio nombre indica: vas a “FLIPAR”. Podréis disfrutar de sus ilusiones desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023 en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

Además, Jorge Blass ofrece espectáculos de magia para eventos corporativos, para que conviertas tu celebración con la empresa en una experiencia memorable. No dudes en sopesar esta opción para complementar tu cena o comida de Navidad, quizás la magia anime a tu jefe para hacerte un ascenso.

La Fàbrica de cerveza Moritz en Barcelona

Quedar para tomar unas cervezas al sol con amigos es siempre un gran plan, imagina convertirlo en la celebración oficial de tu empresa esta Navidad. Por eso, las visitas guiadas que ofrecen diversas ciudades de España a sus fábricas de cerveza son opciones tan completas como económicas y divertidas.

Moritz es la primera cerveza de Barcelona, su origen data de 1864, pero el espacio Fàbrica Moritz es, desde 2011, un punto de encuentro para amantes de la cerveza. Además, cuenta con un restaurante dirigido por Jordi Vilà (2 veces estrella Michelin), donde podréis disfrutar de cerveza fresca elaborada allí mismo y de cervezas de temporada como la especial de Navidad que estará a la venta solo desde diciembre hasta Reyes.

Sigue los temas que te interesan