¿Por qué los actores turcos tienen tanto éxito con las telespectadoras de todas las partes del mundo?

Can Yaman, actor, modelo y abogado turco.

En los últimos años, las telenovelas y series de televisión turcas se han convertido en todo un fenómeno global y los actores otomanos son cada vez más deseados por las telespectadoras.

Seductores, carismáticos, interesantes y guapos, los turcos se han vuelto en una debilidad para las aficionadas a sus telenovelas.

Los protagonistas masculinos de ficciones como Fatmagül, Mujer o Love is in the air han recogido el testigo de aquellos galanes de sobremesa venezolanos y mexicanos. Estos han podido cimentar su fama durante el pasado confinamiento y gracias a las redes sociales, sus seguidoras han podido conocer hasta el más mínimo detalle sobre ellos.

[Las 12 mejores series turcas que puedes ver en Netflix]

Pero, ¿por qué triunfan entre las telespectadoras de todo el mundo? Por la convergencia diversos factores, que incluyen su físico, un carácter seductor y especialmente por la cultura de la celebridad.

Según explicó Jamie Tehrani, antropólogo social, a la BBC en 2013, la antropología del prestigio explica una forma de estatus que se basa en el respeto y la admiración de los miembros de la propia comunidad.

Esta teoría señala que el prestigio se desarrolló como parte de un paquete de adaptaciones psicológicas para el aprendizaje cultural. Esto permitió a nuestros antepasados reconocer y premiar a las personas con habilidades y conocimientos superiores, y aprender de ellos. Lo que explica hoy el interés por estrellas del deporte, cantantes o actores.

Si al éxito de las series turcas le sumamos un físico espectacular y un carácter irresistible de sus actores, ¡tenemos la respuesta!

Ahora que ya sabes por qué los actores turcos triunfan entre las telespectadoras de todo el mundo, ¿quieres saber quiénes son los tres favoritos?

Los favoritos

Can Yaman

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman es un actor, modelo y abogado turco conocido por haber protagonizado las series Dolunay, Bay Yanlis y Erkenci Kus.

Kerem Bürsin

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kerem Bürsin (@thebursin)

Kerem Bürsin es un actor, productor y modelo otomano reconocido por su participación en las series Günesi Beklerken, Seref Meselesi y Sen Çal Kapimi, vendida a más de 90 países.

Cagatay Ulusoy

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cagatay Ulusoy (@cagatayulusoy)

El tercer actor turco y modelo es Cagatay Ulusoy, conocido por protagonizar las series Medcezir, Içerde, El secreto de Feriha y actualmente por dar vida a Hakan Demir en la primera serie turca original de Netflix, The Protector.

El éxito de las telenovelas

Y es que si los actores turcos triunfan entre las telespectadoras de todo el mundo es porque así lo hacen las telenovelas y series propias del país.

Pero, ¿cuándo comenzó el boom en España? Como ya contamos en EL ESPAÑOL, según el informe 'Series turcas. La irrupción de la ficción turca en España', el primer precedente lo sienta en 2018 Fatmagül, que se pudo ver en Nova. Tras su éxito, Mediaset estrenó en Divinity Kara Sevda, otro triunfo.

En 2020, Antena 3 estrenó en horario de máxima audiencia la ficción Mujer, a la que siguió Mi hija. Por su parte, Telecinco respondió apostando por Love is in the air.

Según dicho análisis, las ficciones procedentes de Turquía en España ocupaban 29.470 minutos en España en 2018, mientras que cerraron 2020 con 197.188 minutos, es decir, su presencia creció un 85% en dos años.

Tramas universales que generan una conexión emocional muy estrecha con los espectadores, un lento desarrollo de las relaciones entre los personajes que engancha y paisajes espectaculares son algunos de los ingredientes por los que las series turcas triunfan en todo el mundo.

Sigue los temas que te interesan