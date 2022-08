Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y sabemos que esto es toda una realidad. Y es que la compañía, cariño y honestidad que pueden brindarnos nuestros peludos no tiene precio, por eso no se nos ocurre mejor compañero de viaje que estos cariñosos peludos de cuatro patas. Precisamente para los humanos encargados de llevar estas cuentas de Instagram sus perros se han convertido en un miembro más de la familia y también en los grandes protagonistas de sus viajes por España y por el mundo.

De hecho, cada vez son más las personas que deciden viajar con su perro y descubrir los mejores lugares pet friendly como piscinas y playas caninas, hoteles, campings, los mejores destinos o incluso restaurantes, que también podrás compartir con tus peludos.

Por eso esta vez hemos decidido inspirarte a través de estas cinco cuentas de Instagram. Cinco cuentas con cinco protagonistas muy perrunos y muy viajeros con las que podrás inspirarte para emprender tu próximo viaje con tu mejor amigo. ¿A qué esperas para descubrirlas?

5 cuentas de Instagram que te inspirarán para viajar con tu perro

@viajacontumascota

¿Quién dijo que tu mascota no puede viajar contigo? En esta cuenta de Instagram y en su web encontrarás una de las mejores guías de alojamientos por toda España en los que podrás alojarte con perros y gatos. También te podrás informar de las últimas noticias, productos y marcas relacionadas con el mundo canino.

Otro dato interesante del que también podrás informarte en esta cuenta es de todos los consejos y tips para tener en cuenta si estás pensando en viajar con tu mascota en avión, tren, barco, coche, autobús, taxi… Además de informarte de playas y piscinas caninas, lugares dog friendly y áreas de descanso repartidas por toda España en las que tu amigo peludo será bienvenido.

@pipperontour

A través de esta cuenta de Instagram podrás conocer a Pipper, un Parson Russell Terrier nacido en mayo de 2016 en Borda Txiki, al pie del monte Adarra. Un auténtico influencer dentro del mundo canino al que le apasiona irse de viaje o de excursión con su dueño para descubrir nuevos sitios en los que comer y jugar con la pelota.

De hecho, su pasión por viajar es el principal motivo de que tanto Pipper como su humano hayan decidido abrir esta cuenta de Instagram y dar la vuelta a España juntos. A través de ella podrás ver todo lo relacionado con el turismo friendly en nuestro país, así como también conocer los sitios más chulos en los que los perros también son bienvenidos.

@travelingchapati

Chapati es la protagonista de esta cuenta de Instagram y la perrita de Kristina Masalova y Eugene Peterus. Estos humanos ucranianos fueron los encargados de convertirla en su nueva compañera de vida después de que paseando por las calles de Kochi (Japón) se la encontraran con apenas dos meses, abandonada y en muy mal estado de salud. Tras su adopción y miles de kilómetros después esta familia no ha parado de viajar y de compartir sus experiencias viajeras y caninas a través de Instagram.

Lamentablemente el curso de la guerra en Ucrania ha hecho que la cuenta de esta perrita que hasta el momento había visitado 40 países y cubierto la longitud de Ecuador más de dos veces, haya dejado aparcado su viaje por el mundo para lamentablemente convertirse en testigo de la guerra y luchar a través de las redes por esa necesaria vuelta a la paz mundial.

@briannamadia

En esta cuenta de Instagram podrás conocer a Brianna y Keith Madia, una pareja con dos perritos adoptados, Bucket y Dagwood. Esta familia comenzó su viaje en una destartalada camioneta naranja brillante y con sus dos peludos se dirigió a los cañones de Utah. Una historia viajera que podrás encontrar en su cuenta de Instagram, pero también en su libro Nowhere for Very Long (BooksRun, 2022), donde podrás saber más sobre su historia de exploración del mundo.

@thiswilddidea

Inspiración viajera y canina es la que encontrarás también en esta cuenta llevada por el fotógrafo Theron Humphrey y su perrita Maddie. Ambos viajan por todo el mundo recopilando algunas de las mejores imágenes y bajo el nombre de This Wild Idea. Un perfil especialmente cuidado que conquistará a cualquier amante de los animales y de los viajes.

