¿Qué son los hogares emocionalmente sanos? La experta en biointeriorismo nos lo explica

Desde su estudio de decoración, IRÖQ, Iratxe Ojembarrena crea espacios de calidad para vivir, hogares para relajarse, desconectar del estrés y reconectar con el interior de cada persona. Su filosofía de trabajo se basa en la búsqueda de la sostenibilidad en cada uno de sus proyectos, así como el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar de las personas.

[Qué debes tener en cuenta para reformar tu cocina: la experta responde]

PREGUNTA: Tengo entendido que era usted alta ejecutiva de un banco...

RESPUESTA: He trabajado en los servicios centrales de una entidad financiera con importante presencia internacional, ocupando distintos puestos en distintas áreas: control de riesgos, auditoría, dirección financiera y dirección de riesgos.

Sobre todo al principio de mi carrera, eran frecuentes los viajes a Latinoamérica: México, Perú, Colombia, Chile, Puerto Rico... Aunque en ocasiones también viajábamos a Estados Unidos, distintas partes de Europa y lugares más lejanos como Hong Kong. Estos viajes supusieron para mí una apertura al mundo, una oportunidad para conocer otras culturas y formas de pensar y concebir el mundo.

En los últimos años, la entidad vivió un cambio disruptivo con la digitalización y la introducción de nuevas formas de trabajar, lo que supuso su transformación, revisando todos sus procesos, su metodología de trabajo y las relaciones entre los equipos multidisciplinares deslocalizados y ubicados en distintas geografías.



Y un día decide dejarlo para centrarse en su pasión, ¿por algún motivo en concreto?

Estudié mi carrera (Administración y Dirección de Empresas) y mi máster MBA porque era 'lo que tocaba', ya que por entonces no tenía muy claro qué era exactamente lo que me gustaba. Entrar a formar parte de un gran banco y, sobre todo, el banco en el que mis padres habían trabajado toda su vida, fue como la culminación del camino y el inicio de una senda de éxito: un trabajo estable, con proyección profesional, una buena nómina asegurada ¡y para toda la vida!

Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta que, aunque cambiase de función dentro de la entidad, ninguna me llenaba. ¡En seguida me aburría de todas ellas! Y, sin embargo, dedicaba la mayor parte de mi tiempo y mis energías a este trabajo.

¿Cuándo hace eclosión en su cabeza la idea de dejarlo?

Por entonces, durante unas vacaciones de verano, decidí irme como voluntaria a Nepal, una experiencia que cambió mi forma de enfocar la vida y que, de un soplo, dio la vuelta a mi orden de prioridades. Allí conocí y trabajé con personas que, teniendo mucho menos que yo, eran mucho más felices.

Y entendí que tenía que cambiar muchas cosas en mi vida y en mí misma. Tener el mejor coche, la casa más grande o realizar el viaje más exótico durante las vacaciones dejaron de tener tanta importancia. Fue cuando descubrí qué era realmente lo que me apasionaba y cuando supe lo que tenía que hacer.

Realicé la reforma de mi casa y, en ese proceso que a muchos les resulta estresante, cansado y tedioso, ¡disfruté enormemente! A partir de ahí, comencé a estudiar interiorismo y profundizar en distintos aspectos relacionados con el diseño de interiores y la decoración, y comencé a compaginar el interiorismo y las reformas con mi trabajo en el sector financiero.

Sin embargo, entendí que si realmente quería dedicarme al interiorismo, lo que realmente me gustaba y se me daba bien, mi ikigai, debía dedicarle toda mi energía porque, si dejaba pasar ese tren y me acomodaba, me arrepentiría toda mi vida por no haberme dado esa oportunidad y haber al menos intentado vivir de mi pasión.

Y es entonces cuando abre el estudio de decoración IRÖQ: Su lema es People, Planet and Profit ¿podría explicarlo en detalle?

Son nuestros tres pilares: el impacto que lo que hacemos tiene en las tres dimensiones: social, económica y ambiental. Debemos buscar la sostenibilidad en cada uno de nuestros proyectos y en nuestra actividad diaria como estudio de interiores buscando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medioambiente y bienestar de las personas.

La pandemia y el confinamiento mostraron la necesidad de crear hogares con espacios de calidad ¿son nuestras casas diferentes ahora?

Yo diría que la pandemia ha reforzado la necesidad no solo de crear espacios de calidad para trabajar y estudiar, sino espacios de calidad para vivir. Antes de la pandemia, ya sentíamos la necesidad de salir del ruido, de las prisas de nuestra vida diaria, y de que nuestro hogar fuese ese espacio en el que al final del día pudiésemos relajarnos, desconectar del estrés exterior y reconectar con nosotros mismos.

Infografía de vista aérea del proyecto Horms con Isla central, asientos y lámparas-papelera.

Pero con la pandemia se aceleró el cambio y se acrecentó la sensación de que nuestra casa es nuestro refugio.

Ahora somos más conscientes de la importancia de cuidar ciertos aspectos que antes descuidábamos y nos acercamos a unos interiores orgánicos y naturales que nos evocan la naturaleza y nos hacen vivir en sintonía con el planeta.

Se cuidan más los materiales y la iluminación y se presta mayor atención a la eficiencia energética. Una nueva paleta de colores que nos acerca a la naturaleza y aporta luminosidad con los tonos tierra, verdes vegetales y blancos como protagonistas ha dejado atrás los colores sintéticos de décadas pasadas.

¿Qué es exactamente el biointeriorismo?

El biointeriorismo es una forma de interiorismo aplicable a todas sus disciplinas, como el diseño residencial o el comercial, en la que los espacios, además de bellos y funcionales, deben ser saludables y sostenibles.

Esta nueva forma de interiorismo ofrece una visión holística de los parámetros que debe seguir un espacio interior sostenible, que cuide tanto la salud del planeta como de las personas.

Entre estos parámetros se incluyen el diseño de la iluminación, la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles y la selección de mobiliario y textiles que no supongan un impacto negativo en la salud de las personas.

¿En qué se diferencia de la biofilia?

El biointeriorismo cuida aspectos como la salud física y mental, incluyendo dentro de este ámbito el diseño biofílico, que trata de restablecer la conexión del ser humano con la naturaleza en los espacios interiores, especialmente importante en las ciudades.

Proyecto para convertir el garaje de un chalet, en el centro de Madrid, en un apartamento con piscina.

¿Cómo logramos que nuestra casa recuerde a la naturaleza si no nos caben muchas plantas?

Si tenemos poco espacio para plantas en casa, pero no queremos renunciar a este elemento decorativo, podemos optar por un jardin vertical. Sin embargo, el uso de plantas en casa es sólo una de las formas de introducir la naturaleza en nuestros interiores, la más sencilla tal vez.

Pero el diseño biofílico nos enseña muchas otras maneras de hacerlo. Podemos trabajar con los colores, los olores, las texturas, los materiales… También con representaciones de la naturaleza, que pueden ser más abstractas o más realistas, o introducir patrones, que tienden a ser fractales, entre otros. Incluso una fotografía de un bosque puede producir algún beneficio.

De izda. a dcha: Mural de papel pintado con palmeras, de Hovia, ecológico y sin PVC; papel pintado Phoebe con peonías, de Zoffan; y cuadro vegetal de Mi Jardín Vertical.

¿Cuáles son los principios fundamentales del biointeriorismo?

El biointeriorismo no se diferencia por lo que hace, sino por cómo lo hace. Por eso, además de idear espacios bonitos, funcionales y que cubran las necesidades de nuestros clientes, deben ser saludables. Para nosotros la pregunta clave es: ¿cómo nos hace sentir el espacio?

Aplicamos los mismos principios del interiorismo, pero siempre poniendo en el centro a las personas, su bienestar y el cuidado del entorno que les rodea. Prestamos especial atención a la luz (natural y artificial), buscamos el confort térmico y acústico, la calidad del aire, y seleccionamos materiales y mobiliario más saludables.

He leído que estamos rodeados de productos que pueden ser tóxicos, desde pinturas a mobiliario...

Cada día, nos rodean cientos o miles de sustancias químicas sintéticas. Hay muebles cuyo acabado bactericida, en ocasiones, puede emitir componente volátiles que son nocivos para la salud a largo plazo. O manteles y telas tratados con algunos productos químicos para repeler las manchas que pueden tener un impacto negativo en nuestra salud y en el medio ambiente. Cuantos menos compuestos químicos metamos en nuestra casa, mejor, porque en ocasiones, son responsables de alergias, asma y otras patologías...

¿Qué son los materiales optimizados?

El producto más sostenible es aquél que no se consume. Por eso tratamos de optimizar el uso de aquellos materiales que utilizamos en nuestros proyectos. Ajustamos minuciosamente las cantidades de material que pedimos. Además, en el caso de mobiliario y piezas de decoración, recuperamos y reutilizamos aquello que tiene valor para las personas que habitan el espacio.

Y si no encontramos la pieza perfecta, preferimos no 'rellenar los huecos', con decoración de tendencia pero efímera, y que sean nuestros clientes los que, cuando realmente encuentren algo que les guste y que sientan que es suyo, nos lo cuenten para encajarlo en el espacio ideado para ellos. Sentirán una mayor conexión con el espacio y serán piezas que permanecerán en el tiempo, evitando sustituirlas por otras en el corto plazo.

Dicen en su página web: “En IRÖQ trabajamos desde el más profundo conocimiento de las materias primas, que tienen que ser entendidas desde su origen, durante su manipulado y hasta su disposición final”.

Para seleccionar productos y materiales sostenibles debemos fijarnos en todo el ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima, su proceso productivo, hasta su recuperación y reutilización una vez finalizada su vida útil. Siempre buscando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medioambiente y bienestar de las personas.

Por ejemplo, el bambú es considerado como un material sostenible, gracias a su rápida renovación, su capacidad para capturar CO2 y producir oxígeno y sus propiedades como material para la construcción, ya que permite que no se acumule el calor y favorece la ventilación natural.

Sin embargo, ¿cuántos bosques de bambú tenemos en nuestras inmediaciones?, ¿qué impacto tiene el transporte de esta materia?, ¿cómo compensamos ese impacto? Si bien existen empresas que trabajan el bambú en España y que cuidan todo el ciclo de vida, existen alternativas locales que ayudan a minimizar el impacto del transporte y contribuyen a la creación de empleo estable en las localidades cercanas, muy frecuentemente de carácter rural, ayudando a la sostenibilidad no sólo medioambiental, sino también económica y social.

Cómo convertir un patio no utilizado en una zona de piscina que aporta luz al interior.

¿Qué son los interiores emocionalmente sanos?

La salud mental depende de muchos factores, tanto sociales como biológicos y psicológicos. Uno de los aspectos que, dentro de nuestros hogares, puede afectarla o empeorar estados ya existentes, es el no contar con una vivienda ordenada.

Diversos estudios, entre los que se encuentran Biasing Competition in Visual Human Cortex, llevado a cabo por Sabine Kastner y Diane M.Beck y recogido dentro del volumen Neurobiology of Attention en 2005, muestran que un entorno desordenado, con excesivos estímulos, disminuye nuestra capacidad para concentrarnos y procesar la información, llevándonos a un estado de mayor estrés.

Este hecho puede afectar a nuestros niveles de cortisol, lo que resulta en mayores niveles de depresión y ansiedad, según un estudio de la Cornell University de 2016.

¿Qué es el cleanfulness?

Más que con el diseño de interiores, el cleanfulness está relacionado con unos hábitos de vida saludables. Desde Iröq apostamos por una visión holística de un tipo de vida saludable, por lo que todos aquellos hábitos que aporten a la salud y el bienestar de las personas nos parecen positivos: hablamos de alimentación, ejercicio físico…

Además, en este caso concreto en el que hablamos de mantener nuestros hogares limpios y ordenados, como interioristas nos parece especialmente importante, ya que el cleanfulnes ayuda a mantener una adecuada calidad del aire interior, al mantener a raya microorganismos y patógenos que pueden afectar a nuestra salud, además de, como hemos indicado anteriormente, el impacto positivo que tiene en nuestra salud mental contar con un espacio ordenado.



¿Qué son los proyectos de fix & flip?

Es un término que proviene del mercado inmobiliario norteamericano que consiste en adquirir viviendas viejas, transformarlas y volverlas a sacar al mercado, dándoles una nueva vida. Los orígenes de Iröq tuvieron lugar en este sector de actividad en el que, al no tener un cliente concreto, permite una mayor libertad de diseño, experimentando nuevas formas de distribución, materiales, acabados y colores en cada uno de los proyectos.

Ahora estamos concibiendo también proyectos radicalmente distintos, por ejemplo la zona exterior de un hotel-balneario, con piscina, que permita jugar y disfrutar de la brisa y del atardecer, escuchando cómo el viento mueve el agua, a la vez que se fomentan las relaciones sociales.

¿Y los índices de reproducción cromática (IRC) de la luz natural?

Es un valor numérico que se asigna a las fuentes de luz (por ejemplo, un foco LED), que nos permite comparar la capacidad que tiene para representar los colores en comparación con la luz natural.

La referencia visual que tiene el ser humano para identificar el color de los distintos objetos es la de la incidencia de la luz natural del sol. Por eso, a este tipo de luz se le asigna un IRC de 100. Cuanto más cercano esté el IRC de una fuente de luz artificial al 100, obtendremos una mejor reproducción de los colores.

Por este motivo es tan importante cuidar la iluminación artificial en lugares como restaurantes o tiendas de alimentación, o en negocios en los que la percepción del color resulta esencial para llevar a cabo su función, como por ejemplo ¡en los estudios de interiorismo!

Usted imparte clases en el Máster en Infoarquitectura 3d en la Escuela de Nuevas Tecnologías CICE, ¿ha entrado el BioInteriorismo en la Universidad o siguen siendo unos pocos los que lo practican?



Recordemos que el biointeriorismo engloba una serie de conceptos que, a través de la aplicación de las herramientas con las que cuenta el diseño de interiores, puede mejorar el bienestar del planeta y de las personas. En este sentido, no son muchos los centros que han introducido este tipo de conceptos. Prueba de ello, es que los alumnos que llegan a la escuela los desconocen o no saben cómo trabajar con ellos.



En mis clases trato de acercar a los renderistas que allí estudian las herramientas con las que cuenta un interiorista para crear espacios que transmitan sensaciones y emociones. Tratamos de que cuenten con los recursos para que puedan crear sus propias escenas y que, en lugar de únicamente plasmar las ideas que les encarga un interiorista o arquitecto, creen su propio estilo y se conviertan en 3D Artists.

Infografía de vista aérea del proyecto Horms: zona de pasarelas e islas en exterior de complejo turístico..

Desde Iröq, como estudio de interiorismo que busca la sostenibilidad y la salud de las personas en sus proyectos, nos fijamos principalmente en los objetivos número 3: Salud y Bienestar; y número 7: Energía Asequible y no contaminante.

Sin embargo, como consumidores, podemos exigir a nuestros proveedores que cumplan con una serie de aspectos. Por ejemplo, de cara a preservar la vida de ecosistemas terrestres (objetivo número 15), exigiremos que la madera que se emplee en nuestros proyectos y en los muebles que incorporamos en ellos provenga de bosques con certificación sostenible.

Todos nosotros, como consumidores, tenemos la capacidad de apoyar estos objetivos a través de nuestras decisiones de consumo, eligiendo los productos de aquellas empresas que promuevan un desarrollo sostenible. Y debemos prestar atención a estos tres factores para nuestro bienestar:

Confort térmico: La temperatura del entorno no sólo impacta en el consumo energético, sino que además está ligada a nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra productividad y capacidad de aprendizaje. Por este motivo, debemos diseñar nuestros interiores teniendo en cuenta todos esos elementos que nos ayudarán a regular la sensación térmica en nuestros interiores.

La temperatura del entorno no sólo impacta en el consumo energético, sino que además está ligada a nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra productividad y capacidad de aprendizaje. Por este motivo, debemos diseñar nuestros interiores teniendo en cuenta todos esos elementos que nos ayudarán a regular la sensación térmica en nuestros interiores. Confort acústico: El ruido altera el sueño y hace más difícil la concentración y el aprendizaje, pudiendo también producir o agravar muchos problemas de salud. Por este motivo, cuidar la acústica en los espacios interiores es esencial para la calidad de vida de las personas que los habitan

El ruido altera el sueño y hace más difícil la concentración y el aprendizaje, pudiendo también producir o agravar muchos problemas de salud. Por este motivo, cuidar la acústica en los espacios interiores es esencial para la calidad de vida de las personas que los habitan Calidad del aire: La mala calidad del aire puede provocar alergias, dolor de cabeza, asma, irritación de garganta, nariz y ojos e incluso enfermedades pulmonares. Es por ello, que la calidad del aire interior, incluida la de las viviendas, se ha convertido en un problema de salud ambiental y cuidar la calidad del aire se convierte en una prioridad.

¿Qué les diría a los que se burlan diciendo que el biointeriorismo "son pájaros y flores"?

Que se equivocan, que esto es real, que funciona: rediseñar los espacios para mejorar su uso puede implicar las presencia de arquitectos, ingenieros y otros perfiles cuyo expertise no solo logra aumentar el confort de las personas que habitan una casa sino que, a la vez, ayuda a reducir el consumo energético.

La decoración aporta el toque final con textiles, alfombras, cuadros, mobiliario, etc... pero mucho antes hemos escuchado al cliente, sus necesidad y deseos, y pensado un proyecto que aprovecha, por ejemplo, patios y espacios inutilizados para aportar más luz natural.

Estoy terminando un Libro blanco sobre el Biointeriorismo para explicar esa visión holística y global de todo lo que afecta a nuestro bienestar y cómo logramos crear, sin ninguna duda, espacios más sostenibles y saludables, centrados en las personas que los van a habitar o usar en espacios públicos.

Sigue los temas que te interesan