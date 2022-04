6 de 50

A sus 24 años, Ptazeta se ha convertido en una artista viral gracias a su éxito Mami. La cantante canaria publicó hace dos años este tema en el que canta a una mujer. No fue hasta hace unos meses que pasase del casi anonimato a tener más de medio millón de seguidores en las redes sociales, en parte gracias a su también exitosa participación en una de las sesiones del productor argentino Bzrp. "Si a mí me gustan las mujeres, ¿a qué le canto? No sé, yo pensaba: ¿por qué no hacen esto si es lo más natural del mundo? Creo que te tienes que mostrar tal y como eres", declaró en una entrevista con El Mundo.