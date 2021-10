Leila, la joven española que trabajó en el 'infierno del Líbano': "Muchos niños caen en redes esclavistas"

Cuando Leila Benhaddou (Madrid, 1995) tenía que decidir qué estudiar después de bachillerato no tenía claro qué hacer, lo que sí sabía, era que quería ayudar a los demás, causar un impacto positivo en el mundo. Debido a esa indecisión, intentó conseguir la mayor nota posible en selectividad y así tener más opciones. Ese esfuerzo le permitió entrar en el doble grado de Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. En estos años, ha continuado un extraordinario camino académico y laboral hasta conseguir la beca de Fundación Mutua Madrileña para estudiar un máster en Dinamarca.

Además de tener más tranquilidad económica durante su estancia, la madrileña ha podido financiar un viaje a Líbano para preparar su trabajo de fin de máster y conocer más la situación del país. "Se trata de un máster en Seguridad Humana con un enfoque que intenta desligar el concepto de seguridad de esa perspectiva estatal y militarizada más habitual, y centrarse en la perspectiva humana de seguridad medioambiental, alimentaria, sanitaria... Es intentar dar respuesta a esas necesidades a las que no se podría llegar sin abarcar el ámbito económico, comunitario y político".

No Comenzó el máster en 2020 y este verano se fue a Líbano por primera vez, de la mano de la ONG Relief and Reconciliation for Syria. Concretamente aterrizó en Akkar, una localidad situada al norte del país y que muchos libaneses llaman "el infierno". "Si preguntas a cualquier libanés qué es Akkar te dirá que allí no vayas porque es una zona que está en la frontera con Siria y hay muchísimo contrabando. Está controlada en cierto modo por el ejército, no hay instituciones gubernamentales como tal y tienen una especie de autonomía un poco rara. Las tasas de analfabetismo son las mayores de todo el Líbano y la inversión estatal es prácticamente nula", explica Leila a MagasIN.

Cartel de la frontera con Siria. Leila Benhaddou

Durante su estancia allí, trabajó con la ONG en la protección de menores, niños que en muchos casos se han quedado huérfanos y corren el peligro de ser captados por redes de trabajo infantil. "Yo ya había estado en Líbano a lo loco como mochilera hace cuatro años y desde el primer día pues veía muchos niños en la calle pidiendo dinero, alimentos y vendiendo rosas porque claro, estaban cayendo en redes clandestinas de trabajo o esclavitud infantil".

No era la primera vez que Leila veía situaciones difíciles de menores. Ya había viajado por más países del norte de África interesada por su cultura y su política. Además, hace un lustro creó junto con su padre, marroquí de origen argelino, la fundación Abrazando Ilusiones, "que se dedica a la protección de menores, en su mayoría no acompañados, para darles apoyo psicosocial, así como a solicitantes de asilo y personas refugiadas". Sin embargo, esa visita a Líbano le marcó de una forma especial.

En ese tiempo ayudó a la población preparando cestas de alimentos para las familias, pero pensó que no era suficiente. "Yo decía: bueno esto impacta a las cuatro familias que estés ayudando, pero realmente no es sostenible, hay que centrarse en que estos niños puedan acceder a un sistema educativo. Así, ese país se quedó grabado en su cabeza y mantuvo la idea de regresar y poder marcar la diferencia a una mayor escala.

La investigación

Una niña juega en un campamento informal cerca de la ONG. Leila Benhaddou

Por eso eligió para su trabajo de fin de máster ese país, al que ha vuelto cuatro años después y en un momento aún más crítico de lo que habría podido imaginar. "Se encuentra en bancarrota total. Las tres compañías públicas de electricidad están en quiebra, no hubo suministro eléctrico durante todo el tiempo que estuve allí, no había gasolineras... Era todo mercado negro y claro, se pasa contrabando de gasolina desde Siria y se vende en botellas. Hubo explosiones porque se acumulan en verano donde no se deben".

Además de ayudar a los niños con la ONG, con su investigación busca "estudiar cómo los lazos de cooperación van fluctuando entre las comunidades libanesas y sirias y cómo el flujo de ayuda por parte de macroorganizaciones humanitarias internacionales (como la ONU o la Cruz Roja) ha influido". Leila se centra en este territorio porque es un ejemplo de lo que ocurre cuando un conflicto que genera una crisis de refugiados se enquista, y obliga a estas personas a integrarse en el territorio en el que buscaron asilo. "En Akkar por cada sirio hay un libanés, imagínate, y son ya 10 años desde la crisis de refugiados de Siria y 10 años en los que el Estado Líbano ha ido peor".

"No es la primera vez que en un escenario de la guerra civil en un país desencadena una crisis masiva de desplazados en las comunidades vecinas. Por eso estudio cómo en la zona fronteriza a largo plazo esas personas que huyeron tienen que acabar de algún modo integrándose en esas sociedades porque no hay oportunidad de retorno. Por ejemplo, muchos refugiados que yo conocí eran de Idlib, que está en la frontera, y quieren volver. Ellos apoyan al régimen de Al Asad, pero no pueden regresar porque es uno de los últimos bastiones donde todavía se está librando el combate", explica.

Niños de una tribu beduina en la frontera con Siria. Leila Benhaddou

El tiempo que estuvo allí, y en el que se relacionó con grupos de sirios y libaneses, pudo observar lo comunes que son los conflictos entre ellos, algo que antes "no era nada habitual". "También se ha desestabilizado la economía local en todos los sentidos. Solamente es una parte de la población, en este caso los sirios, han recibido el apoyo internacional en dólares, en un país en el que su moneda se ha depreciado un 90% en 2 años". Por eso, Leila también quiere hacer "recomendaciones de cara al futuro, para que las iniciativas sean más sensibles y tengan todos estos factores en cuenta".

Aunque está de vuelta en Dinamarca, en noviembre espera poder volver al Líbano y continuar con su trabajo de campo para, a partir de enero, comenzar la redacción del trabajo. Una vez termine seguirá buscando la forma de generar el cambio y ayudar, a cuantas más personas mejor. "Hice prácticas en la ONU en Nueva York, en la Comisión Europea... Pero soy una persona que me gusta poner manos en el asunto, trabajar más en el terreno. Estas macroinstituciones son maquinarias burocráticas que parecen infinitas. Puedes tener un impacto a más alto nivel, pero no tienes ese poder deliberativo y de acción cómo puedes en organizaciones más pequeñas".

Esa idea de hacer la carrera diplomática con la que empezó la universidad parece haber cambiado por "el trabajo humanitario, pero a menor escala". "O, quién sabe, acabar trabajando en alguna organización de la ONU como la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es en la que estuve y que potencia el desarrollo pero en el terreno, no en la sede de Ginebra o Nueva York. Las altas esferas políticas no me van", concluye.

