Sinéad O’Connor acusa a Prince de ser un "abusador violento de mujeres"

Cuando la cantante irlandesa Sinéad O’Connor grabó en 1990 una versión del tema de Prince, Nothing compares 2 U, nunca imaginó que lo que comenzaba siendo un homenaje que la catapultaba a la fama terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

El fatídico encuentro se produjo cuando Prince invitó a Sinéad O'Connor a su mansión de Hollywood tras la grabación de la versión. Unos hechos que O´Connor ha querido compartir cinco años después del fallecimiento del artista, y que podrán leerse en profundidad en el libro que está a punto de publicar: unas memorias llamadas Rememberings.

El libro saldrá a la venta el uno de junio pero el periódico The New York Times ha desvelado y adelantado algunos detalles de este polémico encuentro entre los dos cantantes que se puede leer en sus páginas. "La citó en su macabra mansión de Hollywood, la reprendió por decir palabrotas en las entrevistas, insistió a su mayordomo para que le sirviera aunque ella lo rechazó repetidamente, y le propuso dulcemente una pelea de almohadas, para luego golpearla con una cosa dura que había metido en su funda", publicaba The New York Times.

Por su parte, O'Connor ha declarado: "Hay que estar loco para ser músico. Pero hay una diferencia entre estar loco y ser un violento maltratador de mujeres". La artista ha decidido contar en su libro todo lo que sucedió aquella noche en la mansión de Hollywood del artista.

Una noche que derivó en una situación de la que la artista intentó escapar, pero que Prince alargó al continuar mientras ella huía en su coche, "Él la siguió, la asaltó y la persiguió por la carretera", explican desde el The New York Times.

Estas declaraciones han provocado un gran revuelo tanto en redes sociales como en la esfera musical, ya que la figura de Prince es una de las más queridas de la industria y para muchos es un auténtico icono. Una imagen que podría fracturarse tras la historia relatada por la irlandesa, que pone sobre la mesa los abusos de poder en un sector donde abundan, sobre todo por parte de hombres hacia artistas más jóvenes que están empezando su carrera musical.

La cantante afirma que las peleas con Prince se produjeron por la envidia que él tenía del gran éxito de su versión de Nothing compares 2u, tema original del estadounidense. Una versión que sirvió de despegue para la cantante irlandesa, y que se ha convertido en uno de los clásicos de la época, y del que Sinéad O´Connor no reniega en absoluto: "Por lo que a mí respecta. Es mi canción".