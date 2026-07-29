El restaurante de Lisboa donde cada plato es una experiencia: cocina de autor, maridaje y música en directo

El BLACK MOON Gastrobar combina cocina de autor y una cuidada puesta en escena. E.E.

En pleno centro histórico de Lisboa, entre las calles de la Baixa Pombalina, se esconde uno de los restaurantes más exclusivos de la capital portuguesa. BLACK MOON Gastrobar forma parte del hotel boutique MYTHIC SANA Downtown Suites, aunque su propuesta gastronómica ha adquirido identidad propia y se ha convertido en uno de los grandes atractivos del establecimiento.

Al frente de la cocina se encuentra el chef ejecutivo Luís Ortiz, responsable de un concepto culinario que define como una "alquimia de contrastes". Su cocina combina producto fresco con brasas, fermentados, especias y sutiles matices ahumados, siempre con un profundo respeto por el producto portugués y apoyándose en técnicas contemporáneas.

El resultado es una cocina donde tradición e innovación conviven de forma natural, dando lugar a una experiencia que va mucho más allá de una simple cena.

La experiencia

El BLACK MOON Gastrobar apuesta por un ambiente elegante y contemporáneo. E.E.

El ambiente es uno de los primeros aspectos que llaman la atención al cruzar la puerta. La iluminación tenue, los tonos oscuros y la decoración de diseño crean una atmósfera elegante e íntima donde todo invita a disfrutar de la velada sin prisas.

Durante el servicio de cena, la experiencia se completa con música en directo, un acompañamiento discreto que aporta aún más personalidad al restaurante sin restar protagonismo a la gastronomía.

A ello se suma un servicio muy atento, pendiente en todo momento de explicar cada elaboración y de acompañar al comensal durante todo el recorrido gastronómico.

Tres menús para descubrir la cocina de Luís Ortiz

BLACK MOON Gastrobar ofrece tres menús degustación diseñados por el chef para descubrir su cocina desde diferentes perspectivas.

El primero es Camino, compuesto por tres momentos gastronómicos. A continuación se encuentra Ceniza, con cinco pases, mientras que Esencia propone un recorrido de siete elaboraciones pensado para quienes desean descubrir toda la filosofía culinaria del restaurante.

Los tres pueden completarse con un maridaje cuidadosamente seleccionado, donde los vinos portugueses, el champán y diferentes propuestas de coctelería acompañan cada plato para potenciar sus sabores.

Nuestro menú degustación

Durante nuestra visita tuvimos la oportunidad de disfrutar de un menú degustación con maridaje diseñado especialmente para nosotros por el chef.

La experiencia comenzó con un couvert compuesto por pan de masa madre, mantequilla, queso Chiba curado al heno y carne seca, una primera toma de contacto que ya anticipaba la importancia del producto durante toda la cena.

El couvert abre el menú degustación de BLACK MOON Gastrobar. E.E.

El primer pase fue un pez limón preservado en ceniza acompañado de leche de tigre de macadamia, pepino, aguacate curado en sal de cilantro, aceite de recado negro y una tostada ceremonial. Un plato muy fresco donde conviven diferentes texturas y matices.

Pez limón preservado en ceniza. E.E.

Como principal llegó un pargo servido con puré de cebolla al recado negro, cebolla quemada, nduja, beurre blanc y gremolata. Una combinación equilibrada donde el pescado mantiene todo el protagonismo sin renunciar a sabores intensos.

Pargo con puré de cebolla al recado negro, beurre blanc y gremolata. E.E.

La experiencia concluyó con "Pau Santo", un postre creado por el pastelero Davide Cunha y protagonizado por un helado de palo santo, praliné de almendras, dulce de coco, mazapán, licor de Amarguinha y almendras caramelizadas.

"Pau Santo", el postre que pone el broche final al menú degustación. E.E.

La presentación también importa

En BLACK MOON Gastrobar la presentación forma parte de la experiencia gastronómica.

Cada elaboración llega a la mesa sobre una cuidada vajilla de diseño, con piezas de cerámica de aspecto artesanal que convierten cada pase en una pequeña puesta en escena.

La vajilla forma parte de la experiencia gastronómica. E.E.

No se trata únicamente de presentar un plato bonito. La vajilla, las texturas, las formas y los recipientes elegidos ayudan a reforzar la personalidad de cada creación y convierten la cena en una experiencia también visual.

Mucho más que un restaurante

Champagne Bar de BLACK MOON Gastrobar. E.E.

Además de los menús degustación, BLACK MOON Gastrobar dispone de una completa carta donde conviven algunas de las especialidades del chef.

Entre sus propuestas figuran las ostras del Sado, el chorizo de Wagyu australiano con patata trufada y caviar, el pato madurado con mole bordelesa, el ribeye madurado durante 20 días o diferentes pescados de temporada. Entre los postres sobresalen el sándwich de kunefe con helado booza y pistacho y el tradicional pudin de la abuela del chef con trufa blanca.

La oferta se completa con un Champagne Bar, una cuidada selección de vinos portugueses y una carta de cócteles de autor pensada para acompañar tanto la comida como el aperitivo.

Una experiencia para recordar

Más allá de la calidad del producto o de la técnica, lo que realmente diferencia a BLACK MOON Gastrobar es su capacidad para convertir una cena en una experiencia completa.

La cocina de Luís Ortiz, el maridaje, la música en directo, el cuidado puesto en la presentación y la atención del equipo consiguen que cada detalle tenga sentido dentro del recorrido gastronómico.

Luís Ortiz, chef ejecutivo de BLACK MOON Gastrobar. SANA Hotels

Al terminar la velada también tuvimos la oportunidad de saludar a Davide Cunha, un gesto que refleja el trato cercano que caracteriza al equipo del restaurante.

BLACK MOON Gastrobar demuestra que la alta cocina no consiste únicamente en servir grandes platos. También es capaz de emocionar a través de la puesta en escena, el servicio y una cocina donde cada elaboración cuenta su propia historia.