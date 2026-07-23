El palacio del siglo XIX convertido en un hotel de cinco estrellas: con un jardín árabe escondido en pleno centro de Granada

El antiguo palacio del siglo XIX alberga hoy el hotel. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

Granada es una ciudad donde la historia aparece en cada rincón. Sus calles invitan a caminar sin rumbo entre iglesias, plazas y edificios centenarios que conviven con una intensa vida cultural y gastronómica.

En pleno centro se encuentra Hospes Palacio de los Patos, un hotel boutique de cinco estrellas que ha transformado un palacio del siglo XIX en uno de los alojamientos más exclusivos de la ciudad.

Declarado Bien de Interés Cultural, el complejo combina patrimonio histórico, arquitectura contemporánea, gastronomía de autor y una completa zona de bienestar, todo ello a pocos minutos de la Catedral y la Capilla Real.

Un palacio histórico convertido en hotel

El edificio principal ocupa un antiguo palacio señorial del siglo XIX que conserva gran parte de su arquitectura original.

Los techos altos, las molduras, las escaleras monumentales y los suelos de mármol recuerdan el pasado de una de las residencias burguesas más representativas de Granada.

El palacio conserva elementos originales del siglo XIX. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

Lejos de convertirse en un simple edificio rehabilitado, el hotel ha sabido mantener el carácter histórico del inmueble sin renunciar a las comodidades propias de un cinco estrellas.

Junto al palacio se levanta un segundo edificio de diseño contemporáneo, construido en cristal y acero, que contrasta con la arquitectura clásica del conjunto.

Ambos edificios permanecen conectados mediante una galería subterránea, dando forma a un hotel donde tradición y vanguardia conviven de manera natural.

El jardín árabe que cambia el ambiente

Entre los dos edificios aparece uno de los rincones más especiales del hotel.

Se trata de un jardín de inspiración árabe donde la vegetación, las fuentes y las láminas de agua evocan la herencia nazarí de Granada.

El jardín de inspiración árabe une los dos edificios del hotel. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

Además de conectar ambos edificios, este entorno consigue aislar el hotel del bullicio propio del centro de la ciudad.

El sonido del agua y la abundante vegetación crean una atmósfera de calma que contrasta con el ritmo de las calles situadas a escasos metros.

Es un rincón pensado para detenerse unos minutos antes de continuar descubriendo Granada.

Dormir entre historia y diseño

Hospes Palacio de los Patos dispone de 42 habitaciones y suites repartidas entre el edificio histórico y el contemporáneo.

Esta distribución permite elegir entre dos estilos completamente diferentes.

Las habitaciones combinan diseño contemporáneo y materiales nobles. Hotel Hospes Palacio de Los Patos

Las habitaciones situadas en el palacio mantienen el carácter clásico del edificio gracias a sus techos elevados y elementos arquitectónicos originales.

Por su parte, el edificio contemporáneo apuesta por espacios minimalistas, líneas limpias y una decoración mucho más actual.

Los interiores combinan materiales nobles y tonos alabastro para crear ambientes elegantes y luminosos.

Las estancias, que oscilan entre los 20 y los 70 metros cuadrados según la categoría, disponen de climatización, conexión wifi, televisión de pantalla plana y camas vestidas con sábanas de algodón egipcio.

Los baños, revestidos en mármol, incorporan ducha o bañera junto a productos de acogida ecológicos.

Una atención cuidada hasta el último detalle

Uno de los aspectos que diferencia al hotel es la atención personalizada que recibe cada huésped durante su estancia.

Cada tarde el equipo realiza una llamada de cortesía para comprobar que todo transcurre correctamente y atender cualquier necesidad que pueda surgir.

A ello se suman pequeños gestos que refuerzan esa sensación de cuidado constante, como dejar bombones en la habitación cuando el huésped se encuentra fuera.

Son detalles discretos, pero poco habituales incluso en establecimientos de esta categoría.

Un spa para desconectar sin salir del hotel

Bodyna es el centro de bienestar de Hospes Palacio de los Patos y uno de sus principales atractivos.

Ubicado bajo el hotel, ofrece un ambiente tranquilo donde el ruido del exterior desaparece por completo.

El spa Bodyna ofrece un espacio pensado para el descanso. E.E.

Sus instalaciones incluyen piscina interior de relajación, sauna, baño turco, espacios de hidromasaje y diferentes tratamientos faciales y corporales.

Después de recorrer la Alhambra, caminar por el Albaicín o descubrir el Realejo, el spa se convierte en un complemento perfecto para terminar el día.

Cocina andaluza con una mirada contemporánea

La oferta gastronómica del hotel gira en torno al restaurante Los Patos, dirigido por la chef Pilar Romeral.

Su propuesta parte de la cocina andaluza y mediterránea, reinterpretada mediante técnicas actuales y una cuidada selección de productos de temporada.

Tabla del mar. Uno de los platos que ofrece el restaurante Los Patos. E.E.

El restaurante cuenta con un elegante comedor interior y una terraza abierta hacia los jardines, uno de los espacios más agradables del establecimiento.

Entre las especialidades de la carta destacan propuestas como la tabla del mar, las croquetas de carabineros, el pulpo clásico con patata al pimentón de La Vera o el salmón asado acompañado de salsa tártara picante.

Todas las elaboraciones mantienen un mismo hilo conductor: respeto absoluto por la materia prima, presentaciones cuidadas y una cocina donde el producto es el auténtico protagonista.

Además de almuerzos y cenas, Los Patos ofrece desayunos, aperitivos y servicio de bar, y permanece abierto tanto para huéspedes como para clientes externos.

Una ubicación privilegiada para descubrir Granada

La ubicación es otro de los grandes argumentos del hotel.

Hospes Palacio de los Patos se encuentra en la calle Solarillo de Gracia, a pocos minutos caminando de la Catedral, la Capilla Real, Puerta Real o la plaza Bib-Rambla.

También permite llegar fácilmente hasta la Alhambra, situada a unos dos kilómetros del establecimiento, un recorrido que puede hacerse a pie o en un breve trayecto en taxi.

A pesar de encontrarse en una de las zonas más céntricas de Granada, el hotel mantiene una atmósfera tranquila gracias a la disposición de sus edificios y jardines interiores.

Llegar en coche sin preocuparse por aparcar

El hotel dispone de aparcamiento privado, un servicio especialmente útil para quienes llegan en coche al centro de Granada.

El propio equipo se encarga de estacionar el vehículo durante el proceso de llegada, facilitando el acceso al alojamiento desde el primer momento.

Además, el parking cuenta con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

De este modo, es posible olvidarse del coche durante toda la estancia y recorrer cómodamente el centro histórico a pie.

Hospes Palacio de los Patos también admite mascotas bajo determinadas condiciones y mediante un suplemento.

Mucho más que un hotel histórico

Hospes Palacio de los Patos va mucho más allá de ofrecer alojamiento en un edificio protegido.

Su principal valor reside en haber conseguido integrar un palacio del siglo XIX con una arquitectura contemporánea sin que ninguno de los dos espacios pierda personalidad.

La escalera monumental conserva la elegancia del antiguo palacio del siglo XIX. E.E.

El jardín de inspiración árabe actúa como nexo entre ambos edificios, mientras que el spa, la gastronomía y el cuidado servicio completan una propuesta pensada para disfrutar de Granada desde la tranquilidad.

En una ciudad donde la historia forma parte del paisaje cotidiano, este hotel consigue convertirse también en parte de esa experiencia, combinando patrimonio, diseño y confort en pleno corazón de la capital nazarí.