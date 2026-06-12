El pueblo ideal para recorrer a pie calles con encanto y poder alojarte en el castillo de Carlos V: Conjunto Histórico-Artístico

España es uno de los países europeos con mayor patrimonio defensivo e histórico. A lo largo de todo el territorio se conservan más de 10.000 castillos, fortalezas y recintos amurallados, según datos de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.

Muchos de ellos son hoy monumentos visitables que permiten recorrer torres, patios de armas y antiguas murallas. Algunos incluso han sido rehabilitados como hoteles o paradores, pero muy pocos permiten alojarse en un lugar donde llegó a residir una figura histórica de la relevancia del emperador Carlos V.

El Castillo de los Condes de Oropesa, situado en Jarandilla de la Vera, es uno de los pocos castillos de España donde hoy todavía es posible alojarse dentro de una antigua fortaleza medieval convertida en parador y vinculada directamente a la estancia del emperador antes de su retiro en el Monasterio de Yuste.

Un pueblo histórico entre gargantas, montañas y calles con siglos de historia

Jarandilla de la Vera es uno de los municipios con más personalidad de la provincia de Cáceres y uno de los grandes referentes turísticos del norte de Extremadura.

Situado a los pies de la Sierra de Gredos y rodeado por un paisaje de vegetación frondosa, agua abundante y piscinas naturales, el pueblo mezcla patrimonio histórico, arquitectura tradicional y naturaleza en un entorno especialmente cuidado.

Pasear por sus calles permite entender la importancia que tuvo esta localidad durante siglos. Sus orígenes se remontan incluso a tiempos prerromanos, ya que en la zona se han encontrado restos de asentamientos celtas.

Más adelante llegaron los romanos, atraídos por la fertilidad de la comarca y la riqueza hídrica del territorio, dejando puentes y construcciones que todavía hoy forman parte del paisaje.

Tras la Reconquista, Jarandilla pasó primero por manos de la Orden del Temple y posteriormente de la Orden de Santiago, hasta quedar integrada en el poderoso Condado de Oropesa.

Fue precisamente durante esa etapa cuando el municipio alcanzó uno de sus momentos de mayor esplendor político y arquitectónico, algo que todavía puede apreciarse en muchos de sus edificios históricos.

El gran símbolo de la localidad es el Castillo de los Condes de Oropesa, una fortaleza-palacio cuya construcción comenzó a mediados del siglo XV por orden de Fernando Álvarez de Toledo, quinto Señor de Jarandilla y segundo Conde de Oropesa.

Aunque su origen fue defensivo, con el tiempo también adquirió una función residencial ligada a la nobleza castellana.

La historia del castillo quedó definitivamente marcada en el siglo XVI, cuando Carlos V decidió abdicar y retirarse de la vida política. El emperador había escogido el Monasterio de Yuste como destino final, aunque cuando llegó a la comarca la residencia que debía ocupar todavía no estaba terminada.

Mientras se completaban las obras, los Condes de Oropesa lo alojaron en su castillo de Jarandilla, donde permaneció entre noviembre de 1556 y febrero de 1557.

Aquella estancia convirtió el edificio en uno de los lugares más vinculados a la figura del emperador en toda España.

De hecho, todavía hoy pueden verse varios escudos con el blasón imperial de Carlos V tanto en la entrada principal como en algunas zonas interiores del castillo, un detalle que recuerda el paso del hombre más poderoso de Europa por esta pequeña localidad extremeña.

Con el paso del tiempo, la fortaleza sufrió graves daños durante la Guerra de la Independencia debido al saqueo de las tropas francesas.

Sin embargo, el edificio fue recuperado y restaurado hasta convertirse en 1966 en Parador Nacional de Turismo, permitiendo conservar buena parte de su estructura original.

Actualmente, alojarse en el castillo es una de las grandes experiencias turísticas de Jarandilla de la Vera. El edificio mantiene elementos históricos tan reconocibles como el foso, las murallas defensivas, los cubos cilíndricos o el gran patio de armas central rodeado por una galería gótica de dos plantas.

A ello se suma la posibilidad de dormir en habitaciones que conservan el carácter señorial del antiguo palacio o simplemente acceder a la cafetería situada en el patio interior.

Parador de Jarandilla.

En el exterior, los antiguos espacios defensivos han dejado paso a jardines, terrazas y una piscina rodeada de olivos y naranjos que contrastan con el aspecto medieval de la fortaleza.

Esa mezcla entre historia y comodidad moderna es precisamente uno de los aspectos que más llaman la atención de quienes visitan el lugar.

Otros puntos de interés

Más allá del castillo, Jarandilla conserva otros puntos de interés que ayudan a comprender la relevancia histórica de la localidad. Uno de ellos es la iglesia-fortaleza de Nuestra Señora de la Torre, construida entre los siglos XII y XIII sobre una peña donde anteriormente existía un castro celta.

El edificio fue fortificado por los templarios y su torre ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas del municipio y del entorno natural de la Vera.

También destaca la iglesia de San Agustín, único resto conservado de un antiguo convento y colegio de frailes agustinos recoletos fundado en el siglo XVI.

A ello se suman pequeñas construcciones religiosas como la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, muy ligada a la tradición local.

Los puentes históricos repartidos por el término municipal son otro de los grandes atractivos del pueblo. El Puente Parral, de origen romano aunque reformado durante la Edad Media, era utilizado antiguamente por los monjes para desplazarse por la comarca.

Muy cerca también se encuentra el Puente de Palo, otro paso tradicional sobre las gargantas de agua que atraviesan la zona.

Precisamente el agua es uno de los elementos que define la identidad de Jarandilla de la Vera. La Garganta Jaranda, situada junto al núcleo urbano, ofrece rutas de senderismo, zonas de baño y piscinas naturales que durante el verano se convierten en uno de los principales reclamos turísticos de la comarca.

Aunque Jarandilla posee un patrimonio monumental enorme y rincones muy bien conservados, el reconocimiento oficial de Conjunto Histórico-Artístico corresponde realmente a varios pueblos vecinos de la Vera.

Aun así, la localidad funciona como uno de los grandes puntos de partida para descubrir toda la comarca gracias a su ubicación estratégica.

Muy cerca se encuentran lugares tan conocidos como Cuacos de Yuste, donde se sitúa el Monasterio de Yuste y el cementerio alemán; Garganta la Olla, famosa por su arquitectura popular de entramado de madera y adobe; o Valverde de la Vera, conocido por sus calles atravesadas por regueras de agua y por la tradición de los Empalaos durante la Semana Santa.