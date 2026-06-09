La ciudad declarada Conjunto Histórico-Artístico con un puente de piedra sobre el abismo: es famosa por su rabo de toro

Andalucía tiene una personalidad imposible de confundir. La mezcla de historia, paisaje, gastronomía y tradición convierte a esta comunidad en uno de los destinos más especiales de España, con rincones donde cada calle guarda una historia distinta.

Precisamente por eso, el sur de España es uno de los lugares favoritos tanto para los viajeros extranjeros como para los propios españoles, que saben dónde encontrar pueblos blancos, patios llenos de flores, monumentos que resumen siglos de cultura y una gente que te recibe con los brazos abiertos.

De todos los parajes a elegir, Ronda es uno de los más especiales. Esta ciudad malagueña ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico y ha enamorado a escritores, artistas y viajeros durante generaciones, gracias a su espectacular ubicación sobre un desfiladero de más de 100 metros de profundidad y su rica herencia cultural, que combina influencias romanas, árabes y cristianas.

Ronda, Málaga

Ronda impresiona incluso antes de recorrerla y, de hecho, basta acercarse al borde del famoso Tajo para entender por qué esta ciudad ha sido durante siglos uno de los lugares más admirados de Andalucía.

La garganta excavada por el río Guadalevín divide la ciudad en dos y crea un paisaje dramático que mezcla naturaleza y arquitectura de una forma casi irreal. Sobre ese abismo se levanta el Puente Nuevo, la gran imagen de Ronda y uno de los monumentos más reconocibles de España.

La construcción actual fue levantada entre 1751 y 1793 bajo la dirección del arquitecto José Martín de Aldehuela, después de que un primer puente construido en 1735 se derrumbara pocos años más tarde provocando la muerte de medio centenar de personas.

El resultado fue una obra de ingeniería monumental levantada con sillares de piedra extraídos del propio fondo del cañón y capaz de salvar casi cien metros de altura.

Desde entonces, el puente conecta la parte histórica con la más moderna de la ciudad y se ha convertido en el gran símbolo rondeño.

El paisaje por sí solo ya justificaría la visita, pero Ronda va mucho más allá de esa postal vertiginosa. La ciudad conserva una identidad muy marcada donde todavía se percibe la huella de las culturas que la habitaron, especialmente la musulmana.

De hecho, fue una de las ciudades más importantes del reino nazarí y esa herencia sigue visible en sus calles, murallas y edificios históricos.

Pasear por la conocida como la Ciudad, el casco antiguo, es hacerlo entre casas señoriales, pequeñas plazas y callejones estrechos que mantienen una atmósfera tranquila y elegante. Allí aparecen monumentos como la iglesia de Santa María la Mayor, construida sobre la antigua mezquita principal, la iglesia del Espíritu Santo o el Alminar de San Sebastián.

Ronda, Málaga.

También la Casa del Gigante, uno de los mejores ejemplos de arquitectura nazarí conservados en Andalucía.

Entre todos los edificios históricos destaca el palacio de Mondragón, antigua residencia del rey Abomelic, hijo del sultán de Marruecos Abul Asan, el cual más tarde fue utilizado por los Reyes Católicos y hoy alberga el Museo Arqueológico Municipal.

Sus patios mudéjares, jardines y salones resumen perfectamente esa mezcla cultural que define la esencia de Ronda.

Otro de los lugares más fascinantes es la Casa del Rey Moro, situada junto al Tajo en una posición prácticamente inexpugnable.

El conjunto está formado por la vivienda neomudéjar impulsada a comienzos del siglo XX por la duquesa de Parcent, unos jardines diseñados por el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier y, sobre todo, la impresionante Mina de Agua.

Esta obra hidráulica de origen musulmán aprovecha una grieta natural del desfiladero y desciende cien metros mediante más de doscientos escalones hasta llegar al río.

Debido a esta riqueza histórica, la ciudad también conserva importantes restos defensivos, como la puerta de Almocábar, con sus tres arcos y sus torres semicirculares, que era una de las entradas principales de la muralla medieval.

Muy cerca aparecen los baños árabes del siglo XIII, considerados los mejor conservados de la península ibérica. El recinto sigue el modelo de las antiguas termas romanas y todavía mantiene parte de la noria que abastecía de agua al complejo.

La otra gran cara de Ronda es el Mercadillo, la zona más moderna surgida tras la expansión de la ciudad. Allí se encuentra la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería, una de las más antiguas de España y escenario de la famosa corrida goyesca impulsada por la familia Ordóñez en los años cincuenta.

Muy cerca aparece también el parque de la Alameda, con una balconada espectacular desde la que el paisaje parece perderse entre montañas y barrancos infinitos.

Ronda ha cautivado durante décadas a artistas y escritores de todo el mundo. Rainer Maria Rilke la definió como "la ciudad soñada" y Ernest Hemingway quedó completamente fascinado por su ambiente y sus paisajes. Esa mezcla entre belleza monumental, dramatismo natural y aire melancólico sigue siendo hoy uno de sus grandes atractivos.

Además, el entorno que rodea la ciudad multiplica todavía más su encanto. Muy cerca aparecen espacios naturales como la Sierra de las Nieves, el valle del Genal o la Sierra de Grazalema, con pequeños pueblos blancos de origen árabe donde el tiempo parece avanzar más despacio.

Lugares como Parauta o Benalauría completan una escapada donde naturaleza, historia y tradición andaluza se mezclan constantemente.

Y si hay algo que termina de conquistar al visitante es la gastronomía. Ronda presume de una cocina muy ligada al producto local y a las recetas tradicionales de interior. Entre todas ellas sobresale el rabo de toro, uno de los platos más conocidos de la ciudad.

Cocinado lentamente hasta conseguir una carne melosa y llena de sabor, se ha convertido en uno de esos imprescindibles que resumen perfectamente el carácter rondeño: tradición, paciencia y autenticidad.