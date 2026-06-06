El pueblo ideal para recorrer a pie calles de cuento y poder alojarte en un castillo de lujo: Conjunto Histórico-Artístico

Es un sueño recurrente para muchos: vivir en una época pasada para conocer las costumbres de quienes nos precedieron. La Edad Media es uno de esos lugares, aunque coincidiendo por norma general en recrear la vida de un noble.

España es el país perfecto para ello. Repleto de edificaciones medievales en excelentes condiciones, con una extensa historia que conocer a través de sus murallas y los libros que hablan de una época dorada para unos pocos y complicada para muchos.

El castillo de Olite, a unos 42 kilómetros de la capital de la Comunidad Foral de Navarra, se yergue imponente en este pequeño municipio navarro que no supera los 4.000 habitantes. Sin duda, es uno de uno de los castillos medievales más lujosos de Europa.

La geografía española cuenta con unos 20.000 castillos y fortalezas, aunque no todos gozan de la excelente conservación y espectacularidad de su arquitectura del que aquí te hablamos.

Es la escapada perfecta para realizar en cualquier época del año gracias al agradable clima que este municipio también presenta durante los meses más cálidos del año.

El castillo medieval más lujoso

Su construcción data del siglo XIII. Levantado sobre restos arquitectónicos romanos, el Palacio Real de Olite fue la antigua corte de los reyes navarros, Carlos III el Noble y su esposa doña Leonor de Trastámara.

Su "desordenada" arquitectura destaca por sus torres, galerías y hasta un espectacular jardín vertical. Construcción que el propio monarca quiso que confluyeran la arquitectura francesa y la decoración mudéjar.

El rey de Navarra ordenó a maestros artesanos que viajaran con él hasta Francia y Castilla para que pudieran contemplar los palacios más majestuosos de la época.

Como resultado, el castillo de Olite se convirtió en una extravagante construcción de la que, hoy en día, cada visitante que a él acude, sigue maravillando.

Un Parador único

El Palacio Real de Olite alberga dos partes diferenciadas: el Palacio Nuevo, abierto al público y restaurado en 1937 y el Parador Nacional, una excelente manera de conocer la historia de Navarra desde la comodidad de la cama.

El ala más antigua del castillo de los reyes de Navarra lo ocupa el Parador de Olite. La mezcla de la más delicada y extravagante arquitectura, lograrán hacer de tu estancia unos días para recordar siempre.

La cuidada decoración del lugar, repleta de hermosas vidrieras, armaduras y lámparas de forja, hacen de este parador uno de los más bellos de la red nacional de España. La mejor manera de sentirte un noble medieval.

Visitar el castillo de Olite

La entrada para visitar el castillo de Olite ronda los 7,5 euros y los 5,50. Existen descuentos para mayores de 65 años, jóvenes que muestren el Carné Joven y niños de entre 6 y 13 años.

La visita la puedes realizar de forma autónoma con audífonos o reservar un tour que te guíe por todos los espacios del palacio. Esta última opción es la más recomendada para que vivas la historia de Olite plenamente.

Vista aérea del castillo de Olite. iStock

Para los que viajen con niños, existe la opción de reservar una visita infantil, la más recomendada para que los más pequeños comprendan la historia. Les facilitan material didáctico y les resulta muy divertido recorrer el castillo mientras aprenden.

Qué no te puedes perder

Sea cual sea tu elección, existen estancias del Palacio Real de Olite que no te puedes perder.

En el núcleo central y a partir de donde se distribuye el castillo en su totalidad se encuentran las cámaras reales. Los grandes ventanales y el patio del naranjo , comunicado directamente con la habitación de la reina, te dejará sin palabras.

y a partir de donde se distribuye el castillo en su totalidad se encuentran las cámaras reales. Los grandes ventanales y el , comunicado directamente con la habitación de la reina, te dejará sin palabras. Sobre las cámaras reales se alzan las torres . De entre todas, destacan por su belleza la del Homenaje , la de las Tres Coronas y la de los Cuatro Vientos .

. De entre todas, destacan por su belleza la del , la de las y la de los . En la zona más sombría del castillo se encuentra el Pozo de Hielo . Utilizado para almacenar capas de nieve y conservar alimentos, llama la atención la forma de huevo que su tapadera tiene.

. Utilizado para almacenar capas de nieve y conservar alimentos, llama la atención la forma de huevo que su tapadera tiene. Los jardines del castillo de Olite son de los espacios más bellos que encontrarás aquí. Llenos de naranjos, destaca el de la Pajarera y el de la Morera.

Este alojamiento de la Red Nacional de Paradores se presenta como un sueño al alcance de todos, perfecto para conocer de cerca la historia de nuestro país.

Es difícil no caer en la tentación de reservar este parador cuanto antes y disfrutar de una escapada inolvidable en un lugar repleto de leyendas que te cautivarán.