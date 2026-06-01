Acaba de llegar a Parfois y ya está volando: este es el bolso todoterreno más buscado para lucir este verano

El verano es una de esas épocas en las que más nos podemos permitir lucir nuestros outfits diarios.

La luz, las temperaturas más altas y los planes improvisados convierten cualquier look en una oportunidad para jugar con los accesorios, que pasan a ser los auténticos protagonistas del estilismo.

Y concretamente, los bolsos suelen ser una de las piezas más comentadas de la temporada. Un claro ejemplo de ello es el bolso tote nylon de Parfois que ha desatado la locura entre las amantes de la moda.

Bolso tote nylon. Ref. 248131_GNS

Se trata del bolso tote de nylon a rayas con solapa, un diseño de estética marinera que combina funcionalidad y tendencia en una sola pieza.

Su propuesta se alinea con la demanda actual de accesorios ligeros, versátiles y capaces de adaptarse tanto a la rutina urbana como a escapadas de fin de semana.

El bolso está disponible en la web oficial de la firma por 25,99 euros, un precio que refuerza su posicionamiento como uno de los accesorios más accesibles dentro de las tendencias del momento.

Su diseño destaca por un estampado de rayas en tonos verdes —con versión también en azul— que remite directamente a la estética náutica reinterpretada desde una óptica contemporánea.

Bolso tote nylon. Ref. 248131_GNS

A nivel de diseño, incorpora cierre principal de cremallera y una solapa frontal con cierre magnético, además de un bolsillo exterior de acceso rápido que refuerza su carácter funcional. En el interior, cuenta con forro y un bolsillo organizador, pensado para mantener lo esencial bien distribuido.

También incluye asas de hombro fijas y una bandolera ajustable y desmontable, lo que permite múltiples formas de uso según la ocasión.

Sus dimensiones —18 x 17 x 16 centímetros— lo sitúan dentro de la categoría de bolsos pequeños pero muy funcionales, ideales para llevar lo imprescindible sin renunciar a la comodidad ni al estilo.

Más allá de su funcionalidad, encaja perfectamente en la estética “coastal” que domina las tendencias estivales. La influencia de los estilos relajados, las referencias a la costa mediterránea y la estética del lujo discreto han impulsado diseños como este, donde la simplicidad visual y la practicidad se convierten en claves fundamentales.