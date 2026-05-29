El pueblo colgado a 600 metros de altura con dos fortalezas del siglo XI y un mar azul entre las montañas

España está llena de lugares capaces de sorprender incluso a quienes creen conocer el país a la perfección. Más allá de las grandes capitales y de las playas más famosas, existen pueblos escondidos entre montañas, valles y bosques que conservan intacta una belleza difícil de encontrar en otros rincones de Europa.

Desde el norte verde hasta las tierras mediterráneas, el territorio español reúne paisajes completamente distintos entre sí. En apenas unos kilómetros se puede pasar de acantilados salvajes a pueblos medievales, de lagos de montaña a castillos construidos hace casi mil años.

Entre todos esos lugares aparece Guadalest, un pequeño pueblo de Alicante situado a casi 600 metros de altura que parece suspendido entre las montañas.

Rodeado de sierras, coronado por antiguas fortalezas y con un impresionante embalse de agua turquesa a sus pies, este enclave declarado conjunto histórico-artístico se ha convertido en uno de los rincones más espectaculares y sorprendentes de la Costa Blanca.

Un pueblo escondido entre montañas

Lejos del ambiente turístico de las playas alicantinas y escondido entre montañas escarpadas, Guadalest es uno de esos lugares que impresionan desde el primer instante.

Aunque apenas supera los 300 habitantes, su ubicación privilegiada y su enorme valor histórico han conseguido convertirlo en uno de los pueblos más visitados de toda la provincia de Alicante.

Conocido oficialmente como El Castell de Guadalest, este municipio se alza sobre una gran roca desde la que domina todo el valle. A su alrededor aparecen algunas de las montañas más conocidas de la zona, como las sierras de Aitana, Serrella y Xortà, que crean un paisaje abrupto y espectacular.

Desde sus miradores se contemplan extensiones de vegetación mediterránea, pequeñas carreteras serpenteantes y el intenso azul del embalse que se extiende entre las montañas.

El encanto del pueblo no se limita únicamente al paisaje. Sus calles estrechas y empedradas, las casas blancas adornadas con flores y el silencio que se respira en muchas de sus esquinas hacen que caminar por Guadalest sea casi como retroceder varios siglos.

Imagen de Guadalest, Alicante.

Todo el casco histórico mantiene una estética tradicional muy cuidada y conserva gran parte de la esencia medieval que ha acompañado al municipio durante generaciones.

Esa importancia histórica explica que el centro histórico fuese declarado conjunto histórico-artístico. Además, el municipio forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, una distinción que reconoce el valor patrimonial y cultural de algunas de las localidades más especiales del país.

Uno de los elementos más impresionantes de Guadalest son sus antiguas fortificaciones. Sobre la parte más elevada del pueblo todavía se conservan los restos del castillo de San José, una fortaleza musulmana construida en el siglo XI que durante siglos tuvo un enorme valor estratégico.

Desde allí se controlaba todo el valle y se vigilaban posibles ataques enemigos, algo fundamental en una época marcada por conflictos territoriales y enfrentamientos constantes.

Aunque actualmente solo permanecen algunos restos de la fortaleza, la ubicación continúa siendo espectacular. El castillo parece fundirse con la roca y ofrece una de las mejores panorámicas de toda la comarca.

Junto al castillo todavía sobreviven otros elementos históricos que ayudan a entender cómo era la vida en siglos pasados. Entre ellos destaca la antigua prisión ubicada bajo el ayuntamiento, un pequeño espacio que hoy se puede visitar y que conserva la estructura original utilizada hace cientos de años.

Guadalest también llama la atención por sus curiosos museos, algo poco habitual para un municipio tan pequeño. Entre los más conocidos aparecen el Museo de Microminiaturas, donde algunas obras solo pueden verse con lupa, el museo de belenes y casas de muñecas o el dedicado a instrumentos de tortura históricos.

Solo se puede acceder por un túnel

Sin embargo, si hay algo que sorprende especialmente a quienes llegan por primera vez es la forma de acceder al casco antiguo. Para entrar hay que atravesar un túnel excavado directamente en la roca, una especie de pasadizo natural que durante siglos sirvió como sistema defensivo para proteger la fortaleza.

Cruzarlo produce la sensación de entrar en otra época, ya que al otro lado aparece una pequeña plaza desde la que comienzan las calles históricas y algunos de los miradores más conocidos del municipio.

Ese acceso tan singular es uno de los rasgos más fotografiados de Guadalest y uno de los motivos por los que muchos viajeros consideran que tiene un aspecto casi de cuento medieval.

La roca, las murallas y las casas blancas crean una imagen completamente distinta a la de otros pueblos costeros de Alicante.

A pocos metros del núcleo histórico aparece otro de sus grandes tesoros: el embalse de Guadalest. Alimentado por las aguas del río Guadalest, este pantano destaca por el intenso color turquesa de sus aguas, especialmente visible durante los días soleados.

El contraste entre el azul brillante del agua y el verde de las montañas genera una de las estampas más espectaculares de toda la Costa Blanca.

El entorno del embalse se ha convertido además en un lugar muy frecuentado por senderistas y amantes de la naturaleza. Existen diferentes rutas y miradores desde los que contemplar el paisaje y descubrir una cara de Alicante mucho más tranquila y natural, alejada de las masificaciones habituales de otras zonas turísticas.