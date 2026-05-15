El pueblo con una ruta de 6 km junto al mar y un búnker oculto de la posguerra: tiene 3 niveles de galerías subterráneas

El norte de España guarda algunos de los paisajes más espectaculares del país. Entre montañas verdes, acantilados que caen sobre el Cantábrico y pequeños pueblos marineros, esta parte de la península combina naturaleza, tradición y una identidad muy marcada que sigue atrayendo a miles de viajeros cada año.

La gastronomía es otro de los grandes tesoros del norte. Desde los pescados y mariscos del Cantábrico hasta los pintxos vascos o los quesos artesanos, la cocina se mezcla con el paisaje y con la cultura local. Pero no todo son playas y buena mesa, porque muchas de estas localidades también esconden huellas del pasado que todavía permanecen intactas.

Precisamente eso ocurre en Gorliz, un pueblo costero del País Vasco que sorprende por combinar naturaleza, historia y algunos de los paisajes más espectaculares del litoral Cantábrico. Sus senderos junto al mar y las impresionantes vistas sobre la bahía de Plentzia conviven con un enorme búnker construido tras la Guerra Civil.

Gorliz, País Vasco

Gorliz es uno de esos pueblos del País Vasco que destaca por su belleza natural. Este rincón de la costa vizcaína llama la atención por sus caminos junto al mar, los acantilados y las vistas abiertas al Cantábrico, aunque también esconde un antiguo complejo militar oculto bajo tierra frente a la bahía de Plentzia.

Desde el exterior, el lugar apenas parece una colina más situada junto a la costa. Nada hace pensar que bajo esa superficie exista una red de galerías excavadas en hormigón, túneles y antiguos puestos defensivos conectados entre sí.

Lo que más sorprende de este enclave es el enorme contraste entre el paisaje natural y la construcción militar escondida bajo tierra.

A simple vista, la zona parece únicamente otro tramo de costa verde junto al Cantábrico, rodeado de senderos y acantilados, pero es bajo la colina donde permanece oculto un complejo defensivo formado por galerías subterráneas, túneles y antiguos puestos de tiro construidos en hormigón.

El búnker se encuentra en un punto estratégico de Gorliz, muy cerca de la bahía de Plentzia. Desde esta parte de la costa se domina buena parte del litoral vizcaíno, por lo que durante décadas fue considerado un lugar clave para controlar posibles movimientos marítimos.

Precisamente por eso se levantó aquí este conjunto militar, diseñado para vigilar la entrada de barcos y proteger la costa desde varios puntos defensivos distribuidos a diferentes alturas del monte.

Aunque muchas personas creen que pertenece directamente a la Guerra Civil española, en realidad el complejo fue construido durante la década de los años cuarenta, ya en plena posguerra.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista temía una posible intervención internacional y ordenó reforzar distintos enclaves estratégicos del litoral español ante la posibilidad de un ataque exterior. Dentro de ese plan defensivo nació esta fortificación situada frente al mar Cantábrico.

El conjunto llegó a contar con varios cañones y distintos puestos de vigilancia conectados entre sí mediante galerías subterráneas. Esos pasadizos permitían a los soldados desplazarse protegidos sin quedar expuestos desde el exterior.

A día de hoy todavía se conservan parte de los túneles originales, además de uno de los antiguos cañones, que continúa orientado hacia el horizonte pese al evidente desgaste provocado por la humedad, el salitre y el paso del tiempo.

El interior del búnker sigue impresionando por sus dimensiones. En algunas zonas todavía pueden verse escaleras excavadas, habitaciones estrechas y corredores que atraviesan el interior de la colina.

La oscuridad, el eco y el ambiente húmedo hacen que el recorrido tenga un aire casi cinematográfico, especialmente porque desde fuera resulta difícil imaginar la magnitud real de la estructura que permanece escondida bajo tierra.

Sin embargo, Gorliz no destaca únicamente por este pasado militar. El pueblo es también uno de los destinos costeros más atractivos de la zona gracias a su entorno natural y a sus playas abiertas al Cantábrico.

La playa de Gorliz, de arena amplia y ambiente familiar, es una de las más conocidas de Bizkaia y conecta con el paseo marítimo que une la localidad con Plentzia, otro de los rincones más bonitos de esta parte del País Vasco.

Muy cerca del búnker también se encuentra el faro de Gorliz, situado sobre los acantilados y rodeado de rutas que ofrecen algunas de las vistas más espectaculares de la costa vasca.

Los caminos que recorren esta zona permiten contemplar el mar desde distintos miradores naturales mientras se atraviesan paisajes verdes típicos del norte de España.

Además, los aficionados al senderismo suelen acercarse hasta el cabo Billano, uno de los puntos más conocidos del entorno por sus panorámicas sobre el Cantábrico.