El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico: con menos de 100 habitantes y casas de piedra milenarias

El reloj se detiene de golpe. Cierras los ojos y, al abrirlos, te encuentras en un escenario donde el asfalto no existe, los cables eléctricos no ensucian el paisaje y el único sonido que rompe el silencio es el susurro del viento entre piedras milenarias.

No es el decorado de una serie de época ni un parque temático. Es un rincón suspendido en la Edad Media que parece haber sido rescatado del olvido para recordarnos cómo era la vida hace mil años.

En el corazón de una España salvaje y auténtica, existe un lugar donde el tiempo no corre. Reposa.

Un viaje al medievo

En los últimos años, el turismo de interior ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un objeto de deseo. Buscamos la autenticidad, lo real. Y en esa búsqueda, los pequeños núcleos de la España vaciada se han convertido en auténticos museos al aire libre.

Sin embargo, hay un destino que destaca por encima del resto. No sólo por su belleza arquitectónica, sino por su curiosa ubicación geográfica y su capacidad de supervivencia extrema.

Este lugar, que apenas figura en los mapas de las grandes rutas turísticas, posee una mística especial. Su estructura de calles empedradas, sus pasadizos cubiertos y su atmósfera de leyenda lo convierten en el retiro perfecto para quienes necesitan una desconexión total.

Escribo sobre Puebla de Montañana, una joya medieval situada en la comarca de la Ribagorza, en la provincia de Huesca. Este pequeño tesoro aragonés es famoso por una peculiaridad que confunde y fascina a partes iguales. Su ubicación fronteriza hace que se asiente justo en el límite entre Aragón y Cataluña.

Aunque administrativamente pertenece a Huesca, su cercanía e historia lo vinculan estrechamente con la provincia de Lérida, lo que le otorga esa fascinante condición de pertenecer simbólicamente a dos comunidades.

Con menos de 100 habitantes, Montañana fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Al cruzar su puente medieval de doble vertiente, el visitante abandona el siglo XXI para adentrarse en un núcleo urbano que conserva tres iglesias románicas, algo inaudito para una población de su tamaño.

Renacer del olvido

Una de las grandes curiosidades de Montañana es su asombrosa densidad monumental. A pesar de ser un núcleo minúsculo, cuenta con tres templos. El motivo es su importancia estratégica y militar durante la Reconquista.

La Iglesia de Nuestra Señora de Baldós domina el pueblo desde lo alto con su imponente torre y una portada románica exquisita. La Iglesia de San Juan destaca por su elegancia y pureza. Y los restos de la Iglesia de San Miguel, que representan el eco silencioso de una fe milenaria que se resiste a desaparecer entre las piedras del tiempo.

Pero este lugar no siempre fue así de esplendoroso. Durante décadas, Montañana estuvo al borde de la desaparición total, convirtiéndose casi en un pueblo fantasma. Fue gracias a un ambicioso y meticuloso plan de restauración que se logró recuperar su fisonomía original.

Lo más increíble es que se ha hecho con tal respeto que apenas verás elementos modernos. Se han ocultado cables y se han utilizado materiales autóctonos para que la experiencia de la inmersión sea total.

Puebla de Montañana, en Huesca (Aragón).

Pasear por sus dos barrios, el bajo y el alto, es descubrir la arquitectura vernácula en su estado más puro. Desde los restos de sus torres defensivas hasta las casas de piedra que parecen brotar de la propia roca de la montaña, cada rincón de Montañana es una oportunidad para la fotografía y la contemplación.

Montañana no sólo es un destino visual, sino también sensorial. El hecho de estar rodeado por el río Noguera Ribagorzana y barrancos naturales crea un microclima de frescor y un sonido ambiente de agua constante que invita a la meditación.

Sin duda, el destino más fascinante que descubrirás este año.