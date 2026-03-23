El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico con un castillo del siglo I: tiene los mejores torreznos de España

Un lugar donde el eco de tus pasos sobre el empedrado es el único sonido que compite con el murmullo de un río milenario. Mientras, el aroma a leña y cocina de siempre te abre el apetito.

Existe un rincón en nuestro país que parece haber sido diseñado para una película de época. Pero que se vive con la intensidad del presente.

Un destino que fusiona la robustez de una fortaleza que hunde sus raíces en la época romana con la delicadeza de una arquitectura gótica que deja sin aliento. Si buscas la escapada definitiva donde la historia se come y la tradición se siente en cada esquina, este es tu sitio.

Para las que valoramos el equilibrio perfecto entre un patrimonio cultural envidiable y esos momentos de autocuidado y placer gastronómico, este destino es un regalo.

El lugar ideal para una escapada de amigas donde las conversaciones se alargan frente a una copa de vino de la Ribera del Duero. O para ese retiro en solitario en el que reencontrarse con una misma entre muros cargados de leyendas. Porque viajar también es una forma de reivindicar nuestra curiosidad y nuestro derecho a disfrutar de lo auténtico.

La capital del torrezno

En un contexto donde Soria sigue demostrando su fuerza y su identidad propia dentro de la España vaciada, esta localidad se alza con orgullo. No es sólo un punto en el mapa. Es el corazón de una provincia que lucha por su futuro sin olvidar un pasado glorioso que la convirtió en centro del saber universitario.

Este lugar es El Burgo de Osma, en Soria. Una villa soriana declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Uno de esos lugares que te atrapan desde el primer minuto.

El Castillo de Osma, en El Burgo de Osma (Soria).

Su joya de la corona, más allá de su imponente catedral, es el Castillo de Osma. Aunque la estructura que vemos hoy es medieval, los estudios arqueológicos confirman que el cerro sobre el que se asienta ha estado habitado desde el siglo I (época romana).

Pero si hay algo que atrae a visitantes de todos los rincones es su gastronomía. El Burgo de Osma se levanta como la capital del mejor torrezno del mundo, con una corteza crujiente que estalla en el paladar y un magro tierno y sabroso que es puro arte.

Durante los meses de febrero y marzo, la localidad celebra sus famosas Jornadas de la Matanza, una tradición que ha sido declarada de Interés Turístico Nacional y que convierte el acto de comer en un ritual festivo inolvidable.

Para terminar la experiencia, no hay nada mejor como alojarse en el Castilla Termal Burgo de Osma. Este hotel se ubica en la antigua Universidad de Santa Catalina, un edificio del siglo XVI con un patio renacentista cubierto por una gran cúpula acristalada.

Bajo este patio se encuentran las aguas termales, el lugar perfecto para desconectar del estrés y sumergirse en un oasis de paz antes de salir a recorrer la muralla medieval que aún abraza gran parte del casco antiguo.

El Burgo de Osma no es sólo un viaje al pasado. Es una lección de cómo la historia, el buen comer y el bienestar pueden unirse para ofrecer la escapada perfecta.