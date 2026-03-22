Ni Cudillero ni Lastres: la aldea más bonita de España para visitar esta Semana Santa, su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico

La Semana Santa se acerca y, con ella, las ganas de desconectar, de cambiar el asfalto por el mar y de perderse en un rincón donde el tiempo parece haberse detenido.

Si piensas en Asturias, es probable que te vengan a la mente Cudillero o Lastres. Pero existe una villa marinera que, aunque comparte con estos pueblos esa esencia del Cantábrico, ofrece una mezcla de elegancia señorial y misticismo medieval que la sitúa en una liga aparte.

Es el refugio perfecto. El plan definitivo para esta Semana Santa. Ya sea que planees un viaje en solitario para disfrutar de tu propia compañía, una escapada con tu pareja o familia, o ese reencuentro pendiente con tus amigas de toda la vida, este destino asturiano lo tiene todo.

Es el lugar ideal para pasear sin prisas por calles empedradas, compartir confidencias frente al mar y brindar con sidra por la libertad de elegir nuestro propio camino.

Este rincón del norte no es sólo una aldea bonita frente al mar. Es un tesoro que presume de tener uno de los cascos antiguos mejor conservados de la región.

Llanes, en Asturias.

De hecho, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico ya en el año 1971. Caminar por sus calles es hacer un viaje al pasado, donde las murallas medievales conviven en perfecta armonía con palacios renacentistas y casas de indianos que cuentan historias de éxito y añoranza al otro lado del Atlántico.

Este lugar es Llanes, en Asturias. Esta villa no es sólo el corazón del oriente asturiano, sino que se ha consolidado como la opción preferida para quienes desean combinar naturaleza con patrimonio cultural.

Mientras que otros pueblos se saturan en estas fechas, Llanes ofrece una multitud variada de planes que permiten disfrutar de la Semana Santa lejos de las masificaciones.

Además, esta aldea alberga el primer monumento de Asturias en recibir protección oficial. Se trata de la Basílica de Santa María de la Asunción, una imponente construcción que comenzó a edificarse en el siglo XIII y que mezcla el románico tardío con el gótico.

El Casino de Llanes, en Asturias.

Otro punto clave es el Casino de Llanes. Este majestuoso edificio modernista, con su inconfundible fachada en tonos blancos y azules, y sus elegantes balcones, es el reflejo del éxito de los indianos que regresaron de América cargados de sueños y fortuna.

Es el escenario ideal para una pausa con estilo. Sus salones, que en el pasado acogieron los bailes y tertulias más exclusivos de la alta sociedad asturiana, todavía hoy conservan ese aire señorial.

Un escenario de película

Una de las curiosidades más fascinantes de la villa es su vinculación con el séptimo arte. Llanes ha sido escenario de más de una veintena de películas y series, destacando especialmente el thriller de terror El Orfanato, dirigida por Bayona y producida por Guillermo del Toro.

Incluso existe una ruta llamada "Llanes de cine" que permite recorrer los escenarios reales donde se rodaron algunas de las escenas más icónicas del cine español. Una actividad perfecta para las amantes de la cultura y la narrativa visual.

Los Cubos de la Memoria, en Llanes (Asturias).

No puedes irte de Llanes sin visitar los "Cubos de la Memoria", la obra del artista Agustín Ibarrola sobre los bloques de hormigón del puerto. Es un espectáculo de color que cambia según la luz del día y el estado de la marea, simbolizando el vínculo entre el pasado de la villa y su proyección al futuro.

Es el lugar ideal para ver el atardecer antes de retirarse a cenar en alguno de sus múltiples restaurantes de autor, donde el producto local es el protagonista.

Playas con personalidad

Y, si el tiempo acompaña, la costa de Llanes esconde playas que parecen sacadas de un sueño. Cada una con su propia personalidad.

No puedes perderte la espectacular Playa de Cuevas del Mar. Aquí, el Cantábrico actúa como un escultor caprichoso que sólo permite admirar su obra cuando el agua decide retirarse.

En ese preciso instante, la playa se transforma en un laberinto de arcos, túneles y cavidades talladas en la roca. Es fundamental aprovechar el momento de marea baja para explorar sus recovecos, pero hay que tener cuidado con el tiempo.

Si te entretienes viendo el paisaje y la marea sube de nuevo, te tocará pasar el día resguardada en una de sus calas secretas hasta que el océano te permita volver.

La Playa de las Cuevas, en Llanes (Asturias).

Pero si buscas algo verdaderamente insólito, la Playa de Gulpiyuri, declarada Monumento Natural, te dejará sin palabras. Es una pequeña cala de interior, separada del mar por un acantilado, donde el agua del Cantábrico se filtra por túneles subterráneos creando un oasis secreto en mitad de un prado verde.

Es, sin duda, el rincón más mágico para sentarse a escuchar el susurro del mar sin verlo directamente. El escondite perfecto para una lectura tranquila o una charla profunda.

La Playa de Gulpiyuri, en Llanes (Asturias).

Pero la verdadera magia ocurre cuando el mar se enfurece y da vida a los famosos "Bufones", como los de Pría, Arenillas o Santiuste. Estos son chimeneas naturales excavadas en la roca por las que el agua del mar, presionada por el oleaje, sale disparada hacia arriba con un rugido que estremece la tierra.

Escuchar los estruendos del acantilado mientras sientes la respiración del mar en la cara es una de esas experiencias salvajes y empoderadas que te recuerdan lo pequeña, y a la vez inmensa, que puedes llegar a sentirte frente a la fuerza de la naturaleza asturiana.

En definitiva, elegir Llanes esta Semana Santa es mucho más que escoger un destino de vacaciones. Es apostar por un lugar que entiende nuestras ganas de belleza, calma y autenticidad.

No es sólo la aldea más bonita para visitar. Es el escenario perfecto para escribir tu propia historia esta primavera, ya sea brindando en una terraza con encanto o dejando que la brisa del norte te despeine frente a un acantilado.

Este año, olvida las rutas de siempre y regálate el privilegio de descubrir por qué esta villa es el secreto mejor guardado de toda Asturias.