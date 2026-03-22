La ciudad Patrimonio de la Humanidad que fue una base pirata: el lugar del siglo XVIII más mágico de Marruecos

Este lugar parece suspendido en un paréntesis del tiempo. El eco de los cañones aún resuena bajo el graznido de las gaviotas y el azul del mar se funde con el blanco impoluto de las fachadas.

Una fortaleza impenetrable, azotada por los vientos alisios, que un día fue el refugio más temido por los navegantes del Atlántico. Hoy, siglos después, se ha convertido en el refugio predilecto de artistas, bohemios y viajeros en busca de una mística especial.

Es el secreto mejor guardado de la costa africana. Un laberinto de piedra que guarda historias de corsarios, seda y salitre.

Durante el siglo XVII y principios de XVIII, este enclave no era el destino idílico que conocemos hoy. Bajo el nombre de Mogador, este punto estratégico se consolidó como una base pirata fundamental.

Su ubicación privilegiada permitía a los corsarios acechar las rutas comerciales que conectaban Europa con las Indias y América. Aquella era una tierra de nadie. Un puesto de avanzada donde la ley dictaba el mar y donde el comercio de especias se mezclaba con el botín de los abordajes más audaces.

La 'Novia del Atlántico'

Sin embargo, la verdadera magia de este lugar nació de una transformación radical. En 1760, el sultán Sidi Mohammed ben Abdallah decidió convertir este nido de piratas en el puerto comercial más moderno de su imperio.

Para ello, encargó a un arquitecto francés, discípulo de Vauban, el diseño de una ciudad que uniera la estética árabe con la ingeniería militar europea. El resultado fue una joya geométrica única en el Magreb, una ciudad "bien trazada" que desafiaba la estructura orgánica de las medinas tradicionales.

Essaouira, en Marruecos.

Esta joya costera, que hoy ostenta con orgullo el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no es otra que Essaouira, en Marruecos.

Conocida como la "Novia del Atlántico", esta ciudad se revela al visitante como un escenario de película donde cada rincón cuenta una historia de tolerancia, comercio y arte. Cruzar sus murallas es entrar en un mundo donde el tiempo se detiene y el aroma a madera lo inunda todo.

Nada más poner un pie en la medina, se entiende el origen de este nombre tan poético. No es sólo marketing turístico. Es una descripción visual bastante precisa. Al caminar por sus calles, la paleta de colores es constante. Esta combinación, frente al azul profundo del océano, le da ese aspecto puro y radiante. Muy similar al de una novia frente al mar.

A diferencia del caos vibrante y a veces estresante de Marrakech, Essaouira tiene un ritmo mucho más pausado, bohemio y romántico. Es una ciudad que invita al paseo lento, a la contemplación y al arte, cualidades que históricamente se han asociado con la elegancia de una novia.

Escenario de 'Juego de Tronos'

Lo que hace a Essaouira única es su Medina, considerada una de las mejores conservadas del norte de África. Al caminar por sus calles, el visitante descubre una convivencia histórica ejemplar: el barrio judío –también conocido como Mellah–, las antiguas sinagogas y las mezquitas conviven en un espacio que siempre fue punto de encuentro entre África y Europa.

Más allá de su pasado corsario, las murallas de Essaouira han cobrado una nueva dimensión mística gracias a la cultura pop contemporánea.

Los seguidores de la mítica serie Juego de Tronos reconocerán de inmediato la emblemática Skala de la Ville como el escenario real de Astapor, la imponente "Ciudad Roja" de la Bahía de los Esclavos.

Fue precisamente sobre estos baluartes de piedra arenisca, azotados por el Atlántico, donde Daenerys Targaryen protagonizó uno de los monumentos más catárticos y recordados de la ficción: la liberación del ejército de los Inmaculados.

Las murallas Skala de la Ville, en Essaouira (Marruecos).

Al recorrer hoy el adarce de la fortaleza, entre cañones de bronce del siglo XVIII y el rugido de las olas, resulta imposible no sentirse parte de esa épica televisiva.

Caminando por los mismos escenarios donde la "Madre de Dragones" forjó su leyenda ante los ojos de millones de espectadores.

Queda claro que Essaouira no es sólo historia. Es una experiencia sensorial. El lugar donde se puede disfrutar del Festival Gnaoua, el Woodtock africano, o perderse en su puerto pesquero, donde los barcos de madera pintados de azul intenso crean una estampa fotográfica inigualable.

Para la mujer actual que busca un destino que combine lujo relajado, artesanía de calidad (especialmente sus joyas de plata y aceites de argán) y una gastronomía honesta, la antigua base pirata es, sin duda, el destino más mágico de este siglo.