El valle del Pirineo que es una joya del románico: con iglesias del siglo XI y declarado Patrimonio de la Humanidad

Este lugar no se visita, se atraviesa como quien cruza un portal hacia otra dimensión. En el corazón del Pirineo, donde las cumbres de granito parecen querer rasgar el cielo, existe un rincón donde el tiempo se detuvo en el siglo XI.

Aquí, la piedra no es sólo un material de construcción, es un lenguaje que habla de silencio. De una resistencia que ha superado mil años de inviernos feroces.

No hace falta cerrar los ojos para sentir que el mundo moderno se desvanece ante la verticalidad de sus torres de campanario. Este paraje es el testimonio de una época en la que el arte no buscaba el aplauso, sino la eternidad.

Un refugio de paz

Mientras en el resto de Europa las catedrales crecían en busca de luz y lujo, en estos valles pirenaicos se gestaba un estilo propio: el románico lombardo.

Una arquitectura de líneas puras, muros gruesos y una sencillez geométrica que, paradójicamente, resulta hoy más vanguardista y elegante que muchos edificios contemporáneos.

Caminar por los senderos que conectan sus pequeñas aldeas es realizar un ejercicio de introspección necesario. Cada templo parece haber brotado de la tierra de forma natural.

En este valle se respira una armonía que pocos lugares en el mundo han logrado conservar de manera tan intacta.

El Valle del Boí, en Lérida (Cataluña).

Escribo, con total fascinación, del Valle de Boí, en Lérida. Este conjunto monumental, compuesto por nueve iglesias que parecen custodiadas por gigantes de roca, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

Su declaración no fue sólo un premio a su belleza, sino a la excepcionalidad de encontrar tal concentración de arte románico en un espacio tan reducido y en un estado de conservación que roza el milagro.

El Pantocrátor de luz

El esplendor de este valle ilerdense no fue fruto del azar, sino del poder y la ambición de la familia Erill. Estos señores feudales, que participaron activamente en la Reconquista junto a los reyes de Aragón, invirtieron sus riquezas en la construcción de estos templos.

Entre los siglos XI y XII, trajeron a maestros de obra y pintores de la Lombardía italiana, lo que explica esa estética tan característica de arquerías ciegas y frisos de dientes de sierra que hoy admiramos.

El epicentro de esta joya es Sant Climent de Taüll, cuya torre de seis pisos es, probablemente, la silueta más fotografiada de todo el Pirineo catalán.

Sin embargo, iglesias como Santa María de Taüll, Sant Joan de Boí o Santa Eulàlia d'Egrill la Vall ofrecen matices únicos que obligan al viajero a detenerse en cada parada de la ruta.

A principios del siglo XX, tras descubrirse el inmenso valor de las pinturas murales de este valle, hubo intento de expropiación legal por parte de coleccionistas extranjeros. Para evitar que las piezas terminaran en museos de Estados Unidos, las pinturas originales fueron arrancadas y trasladadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona.

Hoy, en Sant Climent de Taüll se puede ver el famoso Pantocrátor con más nitidez que nunca. Pero lo que se ve no es pintura, sino luz. Una experiencia casi mística donde la tecnología devuelve el alma al edificio sin dañar la piedra.

La escapada al Valle de Boí es también una inmersión en la naturaleza más pura. La puerta de entrada al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un paraíso de meandros de agua cristalina y bosques de abetos.

Además, para quienes buscan un descanso, el Balneario de Caldes de Boí ofrece aguas termales con propiedades únicas, completando una experiencia que combina cultura, salud y paisaje.

Este rincón de Lérida es, en definitiva, un destino que reconcilia al ser humano con su pasado. Un lugar donde las piedras del siglo XI siguen susurrando historias a quienes buscan algo más que un simple viaje de fin de semana.