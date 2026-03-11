Japón busca dueño para este castillo de 6 plantas: se vende por 54.000 euros y está a las orillas de un estanque

La posibilidad de tener una fortaleza en el país del sol naciente ha dejado de ser una fantasía de época para convertirse en la oferta inmobiliaria más viral del momento.

El castillo está a la venta por 10 millones de yenes (equivalente a 54.629 euros), una cifra que en España apenas cubriría la entrada de un piso o una reforma de diseño. Esta imponente construcción asiática de seis plantas espera a su nuevo dueño en el norte de Japón.

Esta construcción se alza majestuosa a las orillas de un estanque y está rodeada por la salvaje naturaleza de la isla de Hokkaido. Representando la oportunidad definitiva para quienes buscan una inversión con alma o un cambio de vida radical en el corazón de Oriente.

El fenómeno de las 'akiya'

Se ubica en la localidad de Akabira. Esta edificación no es una reliquia en ruinas del periodo feudal. Es una construcción de principios de los años 90 que replica con exactitud la arquitectura tradicional de los castillos nipones.

Con una superficie de 1.571 metros cuadrados distribuidos en seis niveles y espacio de aparcamiento para 40 plazas, el inmueble destaca por sus tejados curvados de estilo "pagoda" y su privilegiada ubicación frente al agua. Esto le aporta una mística difícil de encontrar en el mercado convencional.

El precio de salida, excepcionalmente bajo para una estructura de tal volumen, responde al fenómeno de las akiya [casas vacías]. Debido al envejecimiento demográfico y al éxodo rural hacia grandes ciudades como Tokio, Japón cuenta con millones de propiedades vacías.

En este caso, el ayuntamiento local y sus propietarios actuales buscan reactivar la economía de la zona atrayendo a inversores extranjeros que aporten una nueva visión al territorio.

Posibilidades infinitas

Este castillo fue construido en 1991. Y no fue levantado por motivos de guerra, sino culturales. Durante años funcionó como un museo dedicado a la historia local. Por ello, sus cimientos y estructura interna son mucho más robustos y accesibles que los de una fortaleza medieval auténtica.

A diferencia de los castillos antiguos, que cuentan con escaleras casi verticales diseñadas para frenar invasores, este edificio ofrece una habitabilidad mucho más amable para su transformación en vivienda o negocio.

El castillo en venta en Hokkaido, en Japón.

Hokkaido es mundialmente conocida por tener la mejor nieve del planeta, lo que convierte a esta zona en un imán para los amantes de los deportes de invierno.

Además, es el hogar ancestral del pueblo Ainu, la minoría étnica indígena de Japón. Esto otorga al lugar un valor cultural y antropológico que multiplica el atractivo de cualquier proyecto turístico que se decida emprender allí.

El bajo coste de adquisición de este castillo permite destinar el presupuesto restante a una rehabilitación creativa. Las opciones son tan amplias como la imaginación del comprador: desde un hotel boutique temático que atraiga a viajeros de lujo, hasta un centro de meditación o una residencia de artistas en un entorno de paz absoluta frente al estanque.

Eso sí, cualquier comprador debe tener en cuenta que, aunque el precio de compra sea una auténtica ganga, los costes de mantenimiento y los trámites burocráticos en Japón requieren asesoramiento especializado.

Aun así, por el precio de un coche de gama media, este castillo ofrece algo que el dinero rara vez compra: el privilegio de ser el guardián de una de las siluetas más icónicas de la arquitectura asiática.