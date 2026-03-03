El palacio de España que fue escenario de ‘Los otros’: una mansión victoriana en Cantabria

El Palacio de Hornillos en Las Fraguas, ubicado en el municipio de Arenas de Iguña, en Santander (Cantabria).

Caminar por los pasillos de una auténtica mansión encantada sin salir de nuestras fronteras es posible.

Cuando Alejandro Amenábar buscaba la localización perfecta para que Nicole Kidman diera vida a la atormentada Grace Stewart, el mundo entero pensó en la campiña inglesa.

Sin embargo, el escenario que erizó la piel a millones de espectadores en Los Otros se encuentra en Cantabria. Se trata de una joya arquitectónica de aire británico que parece haber sido arrancada de una novela gótica para ser depositada en el corazón del valle de Iguña.

Un escenario de cine

Para entender la magia de este lugar hay que remontarse a principios del siglo XX. En una época en la que la aristocracia española buscaba refugio en el suave clima del Cantábrico, surgió una construcción que rompía con los esquemas tradicionales de la zona.

La elección de este enclave para la película más internacional de Amenábar no fue casual. El cineasta buscaba una atmósfera de aislamiento y misterio. Una elegancia decadente que sólo este palacio podía ofrecer.

Sus fachadas de piedra, sus tejados empinados y sus amplios ventanales fueron cómplices perfectos para la narración. Una historia en la que las sombras esconden secretos imposibles de confesar.

Se trata del Palacio de los Hornillos. Se ubica en la finca de Las Fraguas, dentro del municipio de Arenas de Iguña. Este complejo es el máximo exponente de la arquitectura de estilo Old English en España.

Fue construido a finales del siglo XIX y principios del XX para el Duque de Santo Mauro. El palacio se alza imponente en una propiedad que sigue siendo privada, agregando exclusividad y misterio a su fascinante historia.

El Palacio de los Hornillos no solo fue refugio de fantasmas cuando Nicole Kidman recorrió sus estancias. Mucho antes fue la residencia de verano favorita del rey Alfonso XIII.

El monarca quedó tan prendado del estilo y la comodidad de esta mansión que se inspiró en ella para la construcción del Palacio de la Magdalena en Santander.

Se dice que el rey disfrutaba de la tranquilidad de estos jardines antes que la capital cántabra se convirtiera en el epicentro del veraneo de la realeza.

El misterio de Las Fraguas

El diseño de esta mansión victoriana es obra del arquitecto inglés Ralph Selden Wornum, quien supo plasmar la esencia de las casas de campo británicas en suelo cántabro.

El uso de la piedra, la madera y la disposición de sus chimeneas hacen que, cuando la niebla baja desde las montañas, el visitante pierda la noción del espacio y el tiempo. Convirtiéndose en protagonista de un thriller sobrenatural.

Justo enfrente de la finca se encuentra la Iglesia de San Jorge, conocida popularmente como el "Partenón de Cantabria". Se trata de un templo neoclásico que emula un edificio griego por sus imponentes columnas.

La combinación de una mansión victoriana y un templo griego en mitad de un valle cántabro crea un contraste arquitectónico que parece sacado de un sueño.

Si eres amante del cine, de la historia o simplemente buscas rincones que parecen suspendidos en el tiempo, este rincón de Cantabria es una parada obligatoria.

El Palacio de los Hornillos no solo recuerda que España es un plató de cine natural inigualable. También invita a descubrir una arquitectura romántica y misteriosa que, décadas después de su construcción, sigue guardando el eco de los pasos de una reina del cine y los suspiros de un rey.