Se buscan vecinos en este pueblo de La Rioja: venden casas rústicas por menos de 10.000 euros

Valdeperillo, una pequeña aldea del municipio de Cornago (La Rioja) en la que viven 15 personas.

Comprar una casa más barata que un televisor de última generación ahora es posible. En plena subida ininterrumpida de los precios del mercado inmobiliario español, existe un rincón en La Rioja en el que puedes ser propietario de una casa por menos de lo que cuesta un coche.

Aunque pueda parecer una oferta irreal, esto es posible en la España vaciada, donde se encuentran precios que desafían la lógica de la economía contemporánea.

En los tiempos que corren en las grandes ciudades, los compradores se ven envueltos en una lucha por cada metro cuadrado. Pero, aquí, en La Rioja, las oportunidades de conciliar un hogar son posibles.

Un pueblo casi vacío

Detrás de las estadísticas inmobiliarias existen excepciones que parecen contradecir la ley del mercado. En esta pequeña aldea de montaña, las casas se anuncian con precios que llaman la atención de cualquiera.

En este lugar, una casa rústica de 210 m² se ofrece por tan sólo 8.000 euros. Tres plantas, cuatro habitaciones, baño y garaje incluido... Todo ello por menos de 10.000 euros, una cifra que enmarca el valor del m² en apenas 38 euros.

Que esta realidad sea posible se debe a la despoblación. Este pueblo riojano hospeda a 15 habitantes, un caso paradigmático de la España vaciada que preocupa en gran medida tanto a responsables políticos como a economistas.

La clave está en Valdeperillo, una diminuta aldea del municipio de Cornago, un pueblo medieval de La Rioja que se ha convertido en el protagonista inesperado de las tendencias inmobiliarias.

Contra la despoblación

Cornago y su entorno no son sólo una inversión rentable, también tienen historia y patrimonio.

Las laderas cercanas a Valdeperillo albergan yacimientos con huellas de dinosaurio del Cretácico inferior, un dato que convierte el paisaje en un museo al aire libre para los amantes de la prehistoria.

Además, la propia Cornago conserva la arquitectura popular y vestigios de su pasado medieval que respiran entre las calles empedradas de la aldea. Más allá de estas gangas, La Rioja participa en iniciativas para frenar la despoblación y atraer a nuevos vecinos.

Un claro ejemplo de ello es la plataforma Holapueblo, en la que están incluidos tanto Cornago como el cercano municipio de Santa Engracia de Jubera. El programa ofrece acompañamiento y asesoría para quienes desean mudarse y revitalizar la vida rural.

Santa Engracia de Jubera está situado en un valle tranquilo y cercano al río que le da nombre. Se trata de una comunidad con menos de 200 habitantes que constituye otro foco de interés para quienes se atrevan a dar el salto a la vida de pueblo.

Esta zona combina naturaleza, tradición y oportunidades para quienes busquen un estilo de vida sosegado que va más allá de las espectaculares ofertas inmobiliarias.

Una vida calmada

Una curiosidad que suele sorprender a quienes viven en la ciudad es que en estos pueblos carecen de algunos servicios modernos, como puede ser la electricidad en algunos cascos históricos.

Por ello, dependen de soluciones alternativas como el uso de planchas solares para el alumbrado o caminos rurales para acceder a las casas más aisladas.

Lejos de ver esto como un inconveniente, para muchos de los recién llegados supone una conexión con la naturaleza. Una gran oportunidad para quienes encuentran el encanto en la vida rural.

Por eso, si estás buscando cambiar tu ritmo de vida, invertir de manera diferente o, simplemente, alejarte de las prisas de la ciudad, esta podría ser tu opción para crear una nueva historia en un hogar único.