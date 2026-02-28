Ni la de Madrid ni la de Sevilla: la Plaza de España más elegante es una joya del siglo XVI en un pueblo histórico

La fuente de la Plaza de España de Vejer de la Frontera, en Cádiz.

Existe un rincón del sur de España en el que la historia, la elegancia y el encanto se funden en un espacio no conocido por muchos. En pleno centro gaditano, región andaluza de los pescaítos fritos, se puede visitar una majestuosa plaza.

Situada en el corazón del casco histórico de este bonito pueblo se encuentra la Plaza de España de Vejer de la Frontera, en Cádiz.

Al pensar en plazas icónicas de España, la mente viaja inmediatamente a la Plaza Mayor de Madrid o a la Plaza de España de Sevilla. Sin embargo, la de Vejer de la Frontera no tiene nada que envidiar a estas, ya que no sólo es un punto de encuentro social y cultural, sino también una joya arquitectónica con historia.

La 'Plaza de los Pescaítos'

Corrían los siglos XV y XVI cuando la ciudad gaditana comenzaba a expandirse más allá de sus murallas medievales, dando forma a un rincón en el que aún hoy se respira un ambiente acogedor, rodeado de palmeras, balcones encalados y bonitos edificios institucionales. Por no olvidar el animado escenario que reina en los bares y restaurantes de sus aledaños.

Entre los comentarios de los visitantes resuena la leyenda de las ranas de la fuente central, construida en 1957. Dicha construcción, adornada de azulejos sevillanos de vivos colores, está flanqueada por cuatro ranas de las que brotan los chorros de agua.

La fuente de las ranas de la Plaza de España de Vejer de la Frontera, en Cádiz.

Durante años, los niños del pueblo introducían peces de colores en el agua. Esto la ha convertido en un verdadero sello de identidad hasta terminar apodándola "Plaza de los Pescaítos".

Además de por su encanto visual, la plaza cobra un especial atractivo por ser testigo durante siglos de toda tradición. En la época de su creación el espacio era utilizado para festejos taurinos y celebraciones religiosas y festivas. Hoy, sigue siendo el epicentro de populares eventos como la velada en honor a la Virgen de la Oliva.

El encanto de Vejer de la Frontera como conjunto histórico no se estanca sólo en su plaza. Su laberinto de calles empedradas, sus casas encaladas y sus miradores con vistas al litoral de la Costa de la Luz convierten cualquier paseo por el pueblo en un viaje en el tiempo.

En 1976 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Y no es de extrañar, pues caminar desde la Plaza de España hasta las murallas del castillo medieval es una experiencia verdaderamente enriquecedora para cualquier apasionado del patrimonio.

Un paseo por Vejer

A diferencia de las plazas mayores más clásicas, grandes y monumentales de nuestro país, la de Vejer de la Frontera no destaca por su magnitud. Por el contrario, ofrece una mezcla perfecta de historia medieval, vida cotidiana y serenidad andaluza.

Además, la hospitalidad humana de la población gaditana invita a sentarse en cualquier terraza. Disfrutar del ambiente o de la calma, dejar que el entorno de la plaza te absorba.

Visitar la Plaza de España de Vejer de la Frontera invita a descubrir una España menos ruidosa, más auténtica y profundamente arraigada en las tradiciones.

Ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades y descubrir la esencia andaluza. Esta joya del siglo XVI demuestra que, a veces, la verdadera elegancia se encuentra en la calma y en los detalles.