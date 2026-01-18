Los 5 bolsos más elegantes y baratos de las rebajas de Mango para combinar con todo tipo de looks de invierno

No es nada nuevo que más de una tenemos una gran obsesión con los bolsos. Son ese complemento capaz de elevar cualquier look, de adaptarse a nuestro ritmo diario, e incluso, de convertirse en el aliado perfecto para combinar con abrigos, botas y prendas de punto.

La buena noticia es que no hace falta invertir una gran cantidad de dinero para dar con modelos elegantes y versátiles.

De hecho, las rebajas de Mango lo demuestran con una selección de bolsos que aúnan diseño, funcionalidad y precios muy asequibles. Precisamente, desde EL ESPAÑOL hemos dado con los cinco modelos que más nos han llamado la atención en cuanto a diseño y precio.

Bolso bucket efecto piel. REF. 17071197

En primer lugar, el bolso bucket efecto piel es uno de esos modelos que se convierten en un básico imprescindible del armario de invierno.

Su diseño de tamaño mediano permite usarlo tanto en el día a día, como para eventos señalados que requieren outfits más cuidados.

Confeccionado en material efecto piel, cuenta con asa de hombro ajustable, cierre mediante botón magnético y un práctico bolsillo interior con cremallera.

Actualmente puede encontrarse por 22,99 euros, frente a los 39,99 euros de su precio original, lo que lo convierte en una de las compras más acertadas de las rebajas.

Bolso pequeño nylon. REF. 87053277

En segundo lugar, el bolso pequeño de hombro de nylon destaca por su ligereza y versatilidad. Se trata de un modelo compacto, pensado para quienes prefieren llevar lo imprescindible sin renunciar al estilo.

Está confeccionado en nylon resistente, incorpora cierre de cremallera y un asa de hombro cómoda para el uso diario. Durante las rebajas, su precio se sitúa en 12,99 euros tras un descuento del 50%.

Bolso bandolera solapa. REF. 87040292

El bolso bandolera con solapa es otro de los diseños más versátiles de la colección que no podemos dejar pasar.

Su tamaño pequeño y su estructura ligera lo hacen perfecto para llevar cruzado, adaptándose a distintos estilos y situaciones.

Presenta cierre magnético bajo solapa, forro interior y asa bandolera ajustable. Con unas medidas aproximadas de 21 x 13 x 4 centímetros, resulta funcional sin ser voluminoso.

Rebajado a 12,99 euros desde los 22,99 euros originales, está disponible en colores como negro, blanco roto y azul, aunque es cierto que más de una opción ya se encuentra agotada.

Bolso shopper. REF. 17081146

El bolso shopper de doble asa es la opción perfecta para quienes buscan capacidad sin perder elegancia. Su diseño amplio permite llevar todo lo necesario durante la jornada, desde objetos personales hasta documentos o compras.

Cuenta con cierre de cremallera, forro interior y doble asa para mayor comodidad. Sus medidas aproximadas, 50 x 30 x 17 centímetros, lo convierten en un bolso todoterreno para el invierno; y lo mejor de todo es que tan solo cuesta 15,99 euros.

Bolso hombro. REF. 17081146

Y por último, pero no menos importante, el bolso de hombro con solapa, que se presenta como un clásico atemporal que nunca falla.

Su diseño de efecto piel, combinado con un cierre de solapa con botón a presión y detalles decorativos, lo convierte en una pieza elegante y fácil de integrar en cualquier armario.

De tamaño mediano y con forro interior, es perfecto para el uso diario o para completar estilismos más formales.

Además, está rebajado a 15,99 euros desde los 25,99 euros originales y se encuentra disponible en tonos como negro y marrón medio, colores que armonizan especialmente bien con la paleta cromática del invierno.