He encontrado en Mango los abrigos más baratos y elegantes de las rebajas: están disponibles desde 35,99 euros

Las rebajas de invierno ya están en pleno auge, y la firma de moda Mango se ha posicionado, una vez más, como uno de los destinos favoritos para quienes buscan ropa de abrigo con estilo sin pagar de más.

Por ello, tras revisar el catálogo disponible online, desde EL ESPAÑOL hemos encontrado varias piezas que combinan diseño moderno, versatilidad y precios muy competitivos.

A continuación, vamos a analizar tres de los abrigos más interesantes de las rebajas para lucir elegante, cómoda y abrigada durante el invierno.

En primer lugar, una de las prendas más versátiles de esta selección es el anorak acolchado oversize, disponible por solo 35,99 euros en hasta cuatro tallas diferentes (XS, S, M y L).

Este abrigo destaca por su diseño acolchado de corte generoso, que proporciona un ajuste cómodo para el invierno.

Anorak acolchado. REF. 17085794

El cuello alto envolvente y los dos bolsillos laterales funcionales aportan practicidad, mientras que su silueta oversize responde perfectamente a las tendencias actuales.

En segundo lugar, otro protagonista de las rebajas es el anorak acolchado con capucha, cuyo precio se ha rebajado desde los casi 70 euros hasta 49,99 euros.

Anorak acolchado con capucha. REF. 27061185

Disponible en negro, blanco roto, marrón y granate, este abrigo incorpora detalles técnicos que suman funcionalidad: acabado Water Repellent para repeler lluvia ligera, cierre de cremallera doble y puños elásticos para mayor protección frente al viento.

Además, su patrón recto y clásico lo convierte en un básico versátil para la vida urbana y el día a día, especialmente en climas donde las precipitaciones no son intensas pero sí frecuentes.

Trench largo efecto piel. REF. 17076733

Por último, otra de las opciones que no podemos dejar pasar en estas rebajas es el trench largo efecto piel que vende Mango por solo 49,99 euros tras un descuento del 44%.

Este abrigo se caracteriza por su tejido efecto piel en color chocolate, corte recto y largo estilizado que favorece especialmente con looks monocromáticos o combinaciones con denim oscuro.

El diseño de esta prenda incluye dos bolsillos laterales y cierre de botones ocultos, elementos que refuerzan su atmósfera sofisticada sin renunciar a la funcionalidad urbana.

Además, está disponible en tres tallas: S, M y L.