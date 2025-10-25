Aterriza en Lefties la chaqueta más elegante y sofisticada del otoño: disponible en tres colores por 19,99 euros

En la nueva colección de Lefties, la prenda que resume a la perfección el espíritu de la temporada es, sin duda, la cazadora de paño con bolsillos. Una pieza que combina diseño atemporal, funcionalidad y un aire urbano refinado, reafirmando la apuesta de la firma española por la moda práctica sin renunciar a la elegancia.

Pensada para acompañar los días de entretiempo, esta cazadora se convierte en ese comodín imprescindible del armario femenino: ligera pero abrigada, sobria pero versátil, capaz de adaptarse tanto a un look casual de diario como a un conjunto más cuidado de oficina.

Su corte recto y ligeramente estructurado realza la silueta con naturalidad, mientras que el tejido de paño aporta textura y un acabado pulido que eleva cualquier estilismo. Los bolsillos frontales, por su parte, refuerzan el carácter práctico de la prenda sin restarle elegancia.

Cazadora bolsillos. Ref: 1820/305/472

Disponible en tonos neutros y sofisticados, como el beige arena, el verde oliva y el marrón topo, esta cazadora demuestra su capacidad para integrarse en cualquier paleta cromática.

Los tonos tierra combinan con vaqueros, pantalones de pinzas o faldas midi, permitiendo infinitas interpretaciones según la ocasión.

No obstante, en clave urbana, se puede llevar con pantalones anchos y zapatillas blancas para un look relajado pero pulido.

Si se busca un aire más elegante, basta con añadir una camisa blanca, mocasines y bolso estructurado.

Su sencillez se convierte así en su mejor baza: es una prenda discreta pero con presencia, que completa el atuendo con ese toque effortless que define la moda contemporánea.

En cuanto al tallaje, Lefties ofrece esta cazadora en un rango inclusivo, de la S a la XL, fiel a su filosofía de acercar las tendencias a todo tipo de cuerpos y estilos.

Y, como suele ser habitual en la marca, el precio es uno de sus grandes atractivos: por 19,99 euros, esta cazadora representa una opción accesible y con gran potencial de uso durante toda la temporada.