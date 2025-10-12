Acaba de llegar a Mango el vestido de entretiempo más especial y elegante del otoño: disponible por 17,99 euros

En un momento en el que la moda se mueve entre la búsqueda de la comodidad y la necesidad de destacar, Mango ha vuelto a situarse en el foco de la moda con una prenda que reúne ambas virtudes.

Precisamente, la firma escogida por muchas españolas, conocida por su habilidad para combinar diseño contemporáneo con precios accesibles, presenta una propuesta que capta la esencia de la nueva temporada.

Lejos de ser un simple vestido, es un guiño al estilo moderno que domina las calles: prendas ligeras, con movimiento y un toque de elegancia que reinterpreta la feminidad desde la comodidad.

Vestido globo. Ref. 17061244

Concretamente se trata de un vestido con estructura globo que llama la atención por su forma estructurada y su caída fluida.

De largo midi, presenta una falda con volumen tipo globo que crea un efecto abombado en el bajo, aportando movimiento y un aire fresco al caminar.

La parte superior, en contraste, es ajustada, sin mangas y con escote palabra de honor, lo que estiliza la figura y equilibra las proporciones.

Este contraste entre cuerpo ceñido y falda con vuelo da lugar a una silueta elegante y dinámica.

Además, en su confección predominan los tejidos naturales, con una composición principal de algodón y un pequeño porcentaje de elastano que aporta flexibilidad y confort.

Asimismo, es importante destacar que no cuenta con cremalleras ni botones visibles, lo que refuerza su diseño limpio y minimalista. Su estructura permite que se vista fácilmente pasando por la parte superior, sin necesidad de cierres.

Relación calidad-precio

Este modelo se sitúa dentro de la gama de precios accesibles de Mango. Su precio original es de 25,99 euros; sin embargo, actualmente está en oferta por 17,99 euros.

Asimismo, el vestido se ofrece en un amplio rango de tallas, desde la XXS hasta la XXL, lo que permite adaptarse a diferentes tipos de cuerpo.