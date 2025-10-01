Soy amante de la moda y estas son las 3 chaquetas más elegantes y baratas de Zara: disponibles desde 15,99 euros

Con la llegada de octubre y los últimos coletazos del buen tiempo, nos adentramos en la temporada de entretiempo.

Como no podía ser de otra manera, y en mi incansable búsqueda de estilo y buenos precios, me he propuesto la tarea de identificar aquellas piezas clave que no pueden faltar en un armario de otoño.

Mi objetivo ha sido seleccionar tres chaquetas que, por su diseño y la relación calidad-precio, se posicionen como prendas esenciales para afrontar la temporada con estilo. Tras un exhaustivo análisis, he seleccionado tres chaquetas de Zara, disponibles desde tan solo 15,99 euros.

Chaqueta manga abullonada

La primera es un cárdigan de punto con mangas abullonadas (ref. 6427/126/070), disponible en un tono negro combinado con crudo por solo 15,99 euros.

Su diseño aporta un aire romántico y femenino gracias al volumen en las mangas, pero sin perder la versatilidad que dan los colores básicos.

Chaqueta punto. Ref. 6427/126/070

Es una prenda ligera, ideal para llevar sobre una blusa o camiseta básica y perfecta para los días de entretiempo en los que aún no hace falta un abrigo más pesado.

Tal y como indican en la página web de la marca, esta prenda está disponible en un amplio tallaje que va desde la XS hasta la XL; eso sí, más de una talla ya se ha agotado de manera online.

Cazadora bouclé

Para quienes buscan un aire más urbano y actual, la cazadora bouclé con cuello subido (ref. 6318/258/712) se presenta como una opción ganadora.

Confeccionada en tejido bouclé, una de las texturas estrella de la temporada, destaca por su cuello alto y sus acabados que aíslan mejor del frío.

Cazadora bouclé. Ref. 6318/258/712

Además, su precio rebajado a 22,99 euros (antes 39,95) la convierte en una de las compras más inteligentes del momento. Eso sí, su color crudo exige cierto cuidado a la hora de mantenerla impecable.

En esta ocasión, la chaqueta está a la venta en tallas que van desde la XS hasta la XXL.

Sigue aquí a EL ESPAÑOL en Discover

Chaqueta de cuadros

El tercer y último hallazgo es una chaqueta de punto con estampado de cuadros en tono marrón-visón (ref. 2756/149/472), que respira puro otoño.

Con una mezcla de lana y elastano en su composición, resulta cómoda, cálida y con un estilo atemporal que no pasa de moda.

Chaqueta cuadros punto. Ref. 2756/149/472

Los cuadros, siempre presentes en esta época del año, aportan un aire clásico y sofisticado, ideal para combinar tanto con jeans como con prendas de oficina.

Además, lo mejor de todo, y como viene siendo habitual en la cadena perteneciente a Inditex, es la relación calidad-precio. Zara vende esta chaqueta por solo 17,99 euros tras un 39% de descuento.