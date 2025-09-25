Una administradora de fincas lo aclara: esto es lo que pasa si se inunda la casa del conserje en tu comunidad

La administradora de fincas de Torres Comunidades plantea el siguiente caso: "¿Y si se inunda la vivienda del conserje, lo cubre el seguro de la comunidad o se busca la vida? Pues depende". Ella explica que la vivienda del conserje puede estar cubierta por el seguro de la comunidad, si es propiedad de la comunidad, en ese caso cubre daños estructurales, humedades, goteras, tuberías rotas...

Sin embargo, explica que no cubre los muebles ni las cosas personales del conserje. Indica que para eso necesita un seguro de hogar propio. La administradora explica lo siguiente: "Ahora, si esa vivienda es privativa o está alquilada, el seguro comunitario no entra ahí ni de casualidad."

"Y hay compañías que ofrecen coberturas específicas para esta vivienda, localización de averías, rotura de tuberías, hasta defensa jurídica y fianzas, así que antes de pensar que el seguro lo cubre todo, mejor leer la póliza o preguntar a alguien que sí la haya leído."

La comunidad de propietarios a menudo contrata seguros multirriesgo que cubren daños comunes como tuberías rotas, filtraciones o inundaciones en zonas comunes. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la afectada es la vivienda privada del conserje? Un administrador de fincas advierte: el seguro comunitario no lo cubre automáticamente.

El seguro de comunidad protege bienes comunes, instalaciones comunitarias, responsabilidad civil frente a terceros, etc., pero no todos los seguros tienen cláusulas de cobertura para viviendas privadas dentro de la comunidad. En la mayoría de los casos, la vivienda del conserje se considera "privada", salvo que los estatutos comunitarios digan lo contrario.

En consecuencia, es necesario explicar con claridad las diferencias entre los seguros de comunidad y de hogar, saber quién es responsable, qué hacer tras el siniestro y cómo asegurarse de que esta vivienda esté protegida adecuadamente.

El seguro comunitario (o póliza multirriesgo de la comunidad) generalmente cubre daños ocasionados por agua o fenómenos similares en elementos comunes: tuberías, canalizaciones, bajantes generales, cubiertas, etc.

No obstante, si la vivienda del conserje está en el edificio pero se considera privada (como cualquier piso o apartamento), su contenido y estructura interna no suelen estar protegidos por ese seguro comunitario. La comunidad puede cubrir daños ocasionados por instalaciones comunitarias, pero no lo que pertenezca al interior privado.

El propietario de ese espacio privado, que en este caso puede ser el conserje si hay contrato o figura legal de ocupación, debe tener un seguro de hogar propio que incluya coberturas de daños por agua, inundaciones o responsabilidad civil particular. Ese seguro privado es el que normalmente responderá si la vivienda del conserje se ve afectada.

Hay escenarios donde el seguro comunitario podría intervenir parcialmente: si la causa del daño es una instalación común defectuosa, como una tubería comunitaria que reventó y el agua inundó el domicilio del conserje. En este caso, la comunidad podría tener responsabilidad.

Sin embargo, esto no implica que todos los daños internos queden cubiertos, ni que la comunidad debe reparar mobiliario, electrodomésticos, objetos personales u otros elementos que pertenezcan al conserje como vivienda privada. Esos siempre quedan fuera del seguro comunal básico.

Además, muchas pólizas tienen exclusiones o franquicias que limitan su acción: zonas privadas, contenido personal, humedad por condensación, filtraciones menores, etc. Es vital revisar el contrato de seguro para ver qué está cubierto exactamente.

En consecuencia, si se inunda la vivienda del conserje: en primer lugar, debes revisar la póliza comunitaria: solicitar copia del contrato del seguro de la comunidad para ver qué coberturas hay, si incluyen responsabilidad civil, daños por agua desde elementos comunes, etc.

Luego, ver si el seguro del hogar privado existe: si la vivienda del conserje tiene un seguro propio, ese seguro debería notificarse lo antes posible para que cubra los daños internos.

También comunicar inmediatamente el siniestro al administrador, presidente de la comunidad y aseguradora. Es recomendable dejar constancia escrita, fotos, fechas y posibles causas. Igualmente, es necesario determinar causas y origen del agua.