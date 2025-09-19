Nerea, habla sobre su experiencia siendo obrera: “Estoy reventada y me he quemado la mano"

Nerea es una española afincada en Sidney (Australia) y creadora de contenido a través de TikTok (@nereaexplora). Con sus videos va narrando sus aventuras por este país así como sus jornadas laborales como obrera.

La creadora de contenido cuenta: “Hoy me quedaría en la cama… Estoy reventada. Me he quemado la mano con el cemento a un nivel que no la puedo cerrar del todo porque noto que se me rajan los nudillos Tengo una uña del pie negra y me da mucho asco…”.

También añade: "Tengo los labios quemados, el cuerpo como si me hubiera atropellado un camión, hace un frío que te cagas. Hoy se ha levantado el jueves peleón”.

@nereaexplora Todavía no me he tomado mis 4 cafés, confío en que eso me de superpoderes albañílicos para sujetar el jackhammer con los dientes si hace falta😵‍💫🦍 Tengo muchas cosas que contar: qué tareas me dan, cómo me tratan los compañeros y el jefe, cómo conseguí el trabajo... pero también tengo que decir que es muy difícil 🥺 Pero puedo hacerlo y voy a hacerlo!! 👷🏻‍♀️🧚🏻‍♀️❤️‍🩹 Gracias por tantos ánimos y mensajes bonitos, un abrazo australiano 🫂 ♬ sonido original - Nerea

Trabajar como obrero u obrera en Sídney (Australia) es una experiencia dura pero muy demandada, sobre todo, entre jóvenes españoles y latinoamericanos que emigran en busca de mejores salarios. Existen trabajos enfocados en la construcción (levantar estructuras, cargar materiales, preparar mezclas de cemento o mover maquinaria ligera).

También en retirar escombros, preparar el terreno o mantener la obra en condiciones seguras, así como en tareas variadas de apoyo a electricistas, fontaneros o carpinteros. Además, en general no se requiere titulación específica, pero sí tener fuerza física, resistencia y capacidad para seguir normas de seguridad.

@nereaexplora Amigos podéis hacer lo que os propongáis!! solo hace falta poca vergüenza y ser muy cabezón Un abrazo australiano de la nueva Beyoncé del cemento 💋 ♬ sonido original - Nerea

Las jornadas suelen empezar temprano (6:30-7:00 horas) y terminar a media tarde. Hay veces que hay turnos largos o trabajo en fin de semana. También es necesario un equipamiento obligatorio que incluye casco, botas de seguridad, guantes y chaleco reflectante.

Con respecto a las certificaciones, se pide la tarjeta White Card, que acredita conocimientos básicos de seguridad laboral. Sin ella, no puedes acceder a obras. Y en lo que tiene que ver al idioma, no siempre es indispensable un inglés perfecto, pero ayuda mucho para entender órdenes y protocolos de seguridad.

El salario medio de un obrero en Sídney está entre 25 y 35 AUD por hora (unos 15-22 euros), dependiendo del tipo de trabajo, experiencia y empresa. En una semana completa se puede superar fácilmente los 1.000 AUD netos, lo que convierte en estos empleos en atractivos para estudiantes internacionales o backpackers.

Muchos usan este tipo de trabajo como una forma rápida de ahorrar, aunque la dureza física es considerable. De hecho, hay que levantar peso, trabajar al sol, cargar materiales pesados o manipular químicos como el cemento.

Hay riesgo de quemaduras por productos, cortes, golpes o problemas musculares. Además, la temporalidad influye en tanto que a menudo son contratos por obra o días sueltos, lo que aporta inestabilidad.

Muchos españoles y latinoamericanos que cuentan su experiencia en redes (como TikTok) hablan de trabajos agotadores, pero también de la satisfacción económica. Lo más común es que describan que "en un día de obra se gana lo que en España cuesta una semana", aunque destacan que hay que tener un cuerpo fuerte y aguante.

Según el censo de 2021, hay 17.281 personas que nacieron en España trabajando en Australia. Una proporción de estas personas está activa laboralmente (trabajando o buscando trabajo), aunque no todos. Por ejemplo, en ciudades como Melbourne, alrededor del 58,5% de los nacidos en España trabajan a tiempo completo, otro 30% (aproximadamente) a tiempo parcial.

También hay personas de ascendencia española que no necesariamente nacieron en España: unas 128.693 personas declararon tener ascendencia española en el censo de 2021.