Zara vende el pantalón más elegante y sofisticado de la temporada: disponible en tres colores por 9,99 euros

Zara rescata el espíritu retro con una de sus propuestas más llamativas de la temporada: el pantalón flare confeccionado con tejido elástico. Fabricado en tres tonos diferentes, este diseño combina el encanto vintage de los setenta con la comodidad de un tejido contemporáneo.

Se trata de un modelo de tiro alto que presenta trama compacta, mullida y opaca que estiliza la pierna. El bajo acampanado favorece la silueta, mientras que el acabado en línea evasé aporta movimiento.

El tejido es otro de sus puntos fuertes: una mezcla de 75 % algodón, 17 % poliéster y 8 % elastano que asegura suavidad, resistencia y un ajuste cómodo.

Pantalón 'flare'. Ref. 3641/384/800

Su versatilidad lo convierte en un imprescindible para el entretiempo, ya que puede usarse en looks urbanos, de oficina o incluso en ocasiones más formales.

El precio también es un atractivo indiscutible: de 19,95 euros ha pasado a estar disponible por solo 9,99 euros, un descuento de casi el 50 % que lo convierte en una auténtica ganga dentro de la colección.

Además, su textura cálida y elegante ha conquistado tanto la pasarela como el street style, y Zara ha sabido reinterpretarla en siluetas modernas como este flare, que alarga visualmente la figura y se adapta a diferentes estilos.

Este pantalón, en concreto, juega con tres colores diferentes (crudo, negro y rosa) fáciles de combinar con tonos neutros, pero también con propuestas más atrevidas como el verde esmeralda o el lavanda, aportando frescura al conjunto.

En cuanto a posibles combinaciones, las opciones son variadas. Con una camiseta básica blanca y zapatillas deportivas, se convierte en un look relajado perfecto para el día a día.

Si se busca un aire más sofisticado, basta añadir una blazer estructurada y unas alpargatas de tacón para crear un conjunto ideal de oficina.

Y para la noche, nada como acompañarlo con un top lencero de seda y sandalias de tiras, logrando un estilo sensual y moderno.