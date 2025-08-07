Sandra Ortega no está sola: así es María del Pino Calvo-Sotelo (68), la otra mujer que domina una gran fortuna

María del Pino Calvo Sotelo, nacida el 19 de marzo de 1956 en Madrid, es considerada, según datos de 2024, como la segunda mujer más rica de España, solo superada por Sandra Ortega. Su patrimonio se estima entre 2.500 y 3.200 millones de euros, según diferentes fuentes.

Hija de Rafael del Pino, fundador de Ferrovial y de Ana María Calvo-Sotelo, María del Pino posee aproximadamente el 8% de Ferrovial, lo que explica gran parte de su fortuna.

A pesar de su inmensa riqueza, María ha sido históricamente extremadamente reservada: apenas hay imágenes públicas de ella y solo concedió una entrevista hace más de una década.

Tras el fallecimiento de su padre en 2008, heredó alrededor del 8% de Ferrovial. También posee importancias participaciones en sociedades como Menosmares SL y SICAV Altas Investment, de la que es casi propietaria.

La edición española y estadounidense de Forbes la posiciona como la séptima persona más rica de España, con una fortuna entre 3.200 millones y 3.337 millones. Solo superada por Sandra Ortega, entre otras personas.

María ha preferido mantenerse en el anonimato incluso frente a su rol empresarial. No concede entrevistas ni aparece en actos sociales, lo que la convierte en un personaje misterioso pese a su fortuna.

Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense, trabajó como becaria en la Comisión Europea y participó en la Secretaría Internacional de UCD antes de incorporarse a Ferrovial, con experiencia en el IESE y breves estancias en EE. UU.

Desde el año 2000, preside la Fundación Rafael del Pino, promovida por su padre para impulsar la formación y el liderazgo en España. Actualmente gestiona más de 130 millones de capital.

Ha participado en instituciones como la Fundación Codespa, la Fundación Científica de la Asociación contra el Cáncer y el Patronato Princesa de Asturias, siempre sin exposición pública.

Casada con Clemente Cebrián, procedente también de una familia empresarial, y madre de tres hijos, ha priorizado su vida privada y familiar, evitando que su entorno sea visible en medios.

A pesar de no buscar protagonismo, forma parte del Consejo de Administración de Ferrovial, la empresa que preside su hermano Rafael desde hace décadas.

Apenas existen imágenes suyas, incluso no hay ninguna con su marido o sus hijos. Solo ha concedido una entrevista pública hace más de una década, lo que refuerza su aura enigmática.

Entre las mujeres más ricas de España, María del Pino solo es superada por Sandra Ortega. Tras ella están Alicia Koplowitz, Hortensia Herrero y Sol Daurella, consolidando un quinteto femenino influyente en la economía nacional.

Su estilo combina riqueza heredada, gestión empresarial eficaz y un compromiso social firme desde su fundación. Prefiere que su obra hable por ella, sin protagonismo personal gratuito.

María del Pino Calvo-Sotelo representa el paradigma de la riqueza discreta: la segunda mujer más rica de España, con una fortuna multimillonaria, liderando proyectos formativos y empresariales con escasa exposición pública. Su vida demuestra que el poder y la influencia no necesitan titulares para existir, basta con sustancia y compromiso.