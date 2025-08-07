Parfois vende el bolso favorito de este verano: disponible en tres colores por solo 7,99 €

En el competitivo mundo de la moda accesible, Parfois vuelve a marcar tendencia con un bolso bandolera que combina funcionalidad, diseño y un precio imbatible.

Se trata del bolso bandolera con bolsillo exterior, una de las últimas incorporaciones de la marca portuguesa a su colección de bolsos, disponible por tan solo 7,99 euros en su tienda online.

Este modelo, de líneas limpias y estilo atemporal, está pensado para adaptarse al ritmo del día a día sin renunciar al estilo.

Bolso bandolera. Ref. 193477_ECM

Su diseño compacto, de 24 cm de largo, 2 cm de ancho y 18 cm de alto, lo convierte en el compañero perfecto para quienes necesitan llevar lo imprescindible sin cargar con un bolso voluminoso.

Uno de sus puntos fuertes es el bolsillo exterior frontal, un detalle práctico que permite tener a mano objetos como el móvil, las llaves o la tarjeta de transporte. Además, cuenta con cierre superior de cremallera y una correa ajustable, que permite llevarlo tanto al hombro como en modo cruzado.

Disponible en una gama de colores neutros y combinables, crudo, negro y beige, este bolso se adapta a cualquier estilo, desde looks urbanos hasta conjuntos más formales.

Su versatilidad lo convierte en una opción ideal para el trabajo, para salir de compras o incluso para llevar en viajes cortos, donde la comodidad y el acceso rápido al contenido son clave.

En cuanto a la composición, el bolso está fabricado en materiales sintéticos: el exterior es 100% poliuretano, mientras que el forro combina 95% poliéster y 5% poliuretano.

Esta elección de materiales permite que sea resistente y ligero a la vez, con un acabado que imita la piel y resulta fácil de limpiar. Se recomienda limpiarlo con un paño suave y seco, y evitar el contacto con agua o productos abrasivos para conservar su aspecto original.

A nivel de disponibilidad, el bolso puede adquirirse tanto online como en tiendas físicas, aunque Parfois facilita la compra desde su web con envío a domicilio o recogida gratuita en tienda.

Además, cuenta con un plazo de devolución de 30 días, lo que añade un plus de seguridad al proceso de compra.

Otras novedades

No obstante, el bolso no ha sido el único artículo de la marca que ha desatado la locura entre las amantes de la moda. Precisamente, hace unos días la marca debutó con uno de los vestidos más elegantes y sofisticados del mercado.

Fresco, cómodo, con una silueta favorecedora y a un precio más que atractivo, este vestido se perfila como una apuesta segura para múltiples ocasiones.

El vestido, disponible en la web oficial de Parfois por solo 17,99 euros tras un descuento del 31%, apuesta por la simplicidad y la elegancia natural.

Su corte recto y su cuello redondo lo convierten en una pieza minimalista pero con presencia, perfecta tanto para el día a día como para eventos más especiales.

Las mangas cortas y la caída ligera de la prenda aportan un aire relajado, pero pulido, ideal para quienes buscan ir arregladas sin esfuerzo.

El cierre con cremallera en la espalda garantiza un ajuste cómodo, manteniendo al mismo tiempo una estética limpia.

Además, está disponible en una gran amplitud de tallas: desde la XXS hasta la XL, lo cual sugiere una estructura flexible capaz de adaptarse a distintas morfologías.

La modelo que aparece en la web mide 1,77 m y lleva la talla más pequeña, lo que puede servir de referencia para elegir la talla adecuada.