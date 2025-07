Estar soltera no significa estar sola: descubre por qué es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti misma

La soltería ha sido históricamente vista como un estado de “falta”, un limbo en el que las personas están incompletas, desajustadas o atrapadas a la espera de una relación que las valide y las complete.

Este mito ha sido perpetuado por el cine, la literatura e incluso las propias expectativas sociales, donde se nos ha hecho creer que estar solteras es sinónimo de ser infelices y desdichadas.

Sin embargo, cada vez son más las voces que desafían estos prejuicios y rompen poco a poco el estereotipo insensato y vacío de propósito, al tiempo que ofrecen una visión más rica y empoderada de la vida en solitario.

Ahora, más que nunca, encontramos sentido al histórico mantra de “mejor sola que mal acompañada”.

Porque la verdadera compañía comienza con una misma, y solo cuando estamos completas individualmente podemos atraer lo que realmente merecemos. Entonces, ¿para qué estar con alguien si solo es para evitar la soledad?

¿Realmente merece la pena privarse de aquello que una realmente siente con tal de no ser la amiga del grupo que aún no ha encontrado a su media naranja para poder hacer citas dobles?

La vida no es un rompecabezas donde todo encaja perfectamente en su lugar. No tienes que conformarte con algo que no resuene contigo solo para encajar en un molde que no es el tuyo.

En lugar de ser una condición que se debe “superar”, este momento vital debe apreciarse como una etapa valiosa para el autoconocimiento, el crecimiento personal y la exploración de nuevas oportunidades.

Puedes sentirte completamente feliz, realizada y próspera, aun sin tener pareja; puesto que, optar por ahondar en relaciones profundas y enriquecedoras con amigos, familiares y compañeros de trabajo es igual de válido y reconfortante que trabajar en vínculos amorosos.

De acuerdo con el escritor mexicano Johnny Abraham, “es la oportunidad perfecta para enfocarte en tus metas, descubrir tus pasiones y desarrollar una relación sólida contigo. Al hacerlo, te preparas para futuras relaciones desde una posición de plenitud y no de necesidad”.

La idea de que la soltería es una fase temporal también es una de las muchas historias mal contadas en nuestra sociedad.

Estar soltera no tiene por qué ser sinónimo de que nuestra relación romántica más reciente haya llegado a su fin y nos encontremos transitando el duelo hasta encontrar a alguien que nos reviva los sentimientos de amor.

Ilustración. Pexels

Al contrario, cada vez con mayor frecuencia, las personas eligen estar solteras de manera consciente, ya sea por motivos de independencia, por no encontrar una pareja que se alinee con sus valores o simplemente porque disfrutan de la vida tal como es.

“Para aquellos que trabajamos en nuestro interior, la soltería no es un estado de carencia, es una oportunidad de plenitud… y no es ausencia de compañía, sino la oportunidad de disfrutar nuestros tiempos a solas, haciéndonos nosotros mismos compañía”, afirmaba Johnny en su perfil de Instagram.

“Y es que nunca estarás solo si te gusta la persona con la que estás, cuando estás a solas, añadía, “cuando tú te des todo eso, ya no necesitarás buscar a otra persona que te lo dé, e irónicamente, ahí será cuando llegue”.

Descomponer estas fábulas pretenciosas es crucial para una sociedad más inclusiva y respetuosa con las elecciones individuales.

La soltería no es una etiqueta de fracaso ni un destino de espera, sino una ocasión válida que puede ser tan rica y satisfactoria como cualquier otra elegida para el camino hacia la felicidad.

Porque, indudablemente, nuestro bienestar no depende del estado civil, sino de la autenticidad y el equilibrio personal.