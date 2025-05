Inmaculada de la Hera, psicóloga: "Las mascotas no son solo compañía, tienen un impacto en la salud mental"

Una simple escena que para muchos podría pasar desapercibida se ha vuelto viral en redes sociales por mostrar el fuerte lazo entre una mujer y su perro. Y es que mientras caminaba por la calle, una joven grabó a una señora mayor que celebraba el cumpleaños de su mascota en una zona de merenderos al aire libre.

Lo curioso de este momento es que el perro, en lugar de interesarse por el pastel, no dejaba de mirar embobado a su dueña, con mucha ternura. Un inesperado momento que no ha tardado en enamorar incluso a quienes no son amantes de los animales y que esconde un gran trasfondo psicológico.

"Mientras caminaba anoche, vi a una abuela celebrando el cumpleaños de su perro. El animal ni siquiera miró la comida, sus ojos estaban puestos en la mujer", escribió la joven que compartió el vídeo que en pocas horas se llenó de miles de comentarios positivos. Un gesto que según explica la psicóloga Inmaculada de la Hera a EL ESPAÑOL, se trata de un fenómeno afectivo muy conocido por los especialistas.

Entre los mensajes más repetidos se leen frases como: "Es un momento precioso y me alegro de que lo hayas grabado", "La forma más pura de amor" o "Esto es por lo que pago internet". Mensajes con los que los usuarios coincidían en que el vídeo es una bonita muestra de lo que verdaderamente significa una relación.

Y es que, según explica la psicóloga Inmaculada de la Hera, "las mascotas no son solo compañía, sino que tienen un impacto significativo en la salud mental, emocional y social de las personas. El vínculo dueño-mascota es un fenómeno afectivo que puede transformar la calidad de vida y ayudar en el manejo de diversas situaciones emocionales y psicológicas, como la soledad, el duelo, la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, y los trastornos del espectro autista o postraumáticos".

Las mascotas tienen un fuerte lazo con sus dueños. Istock

Según detalla la experta, "por ejemplo, en momentos de soledad o aislamiento, una mascota ofrece presencia y rutina, reduciendo sentimientos de vacío. En situaciones de duelo, pueden actuar como una fuente constante de consuelo".

Asimismo, "para quienes sufren de ansiedad o estrés, el contacto físico y la interacción con un animal pueden inducir una respuesta calmante que regula el sistema nervioso. En casos de depresión, el simple acto de cuidar a una mascota puede fomentar la responsabilidad, la motivación y el sentido de propósito", explica.

De la Hera aclara que "incluso en personas con trastornos como el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) o el autismo, los animales pueden proporcionar estabilidad emocional y disminuir la hiperreactividad o la dificultad para socializar".

Es por ello, que esta escena, que tanta emoción ha causado en redes, no se trata de un caso aislado, pues tal y como deja claro esta psicóloga, las mascotas son más que un simple animal. Y es que su presencia "no solo acompaña, sino que actúa como un catalizador para el bienestar emocional y psicológico".