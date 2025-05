La vida de Eugenia Silva: de ser una de las modelos más destacadas a enfrentar serios problemas de salud

Como muchas chicas de su generación, Eugenia decidió presentarse a uno de los certámenes de moda más prestigiosos de la época: The Look of the Year. Fue en 1992 cuando se alzó con el primer puesto, un galardón que compartió con otra futura estrella de las pasarelas, Nieves Álvarez.

Ese triunfo marcó un antes y un después en su trayectoria, ya que no solo le dio visibilidad en el mundo de la moda española, sino que también le permitió firmar un importante contrato con la agencia Elite, una de las más reconocidas a nivel internacional.