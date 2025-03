La vida actual de María Hervás: de su éxito en 'El pueblo' a las parejas que ha tenido antes que Dani Martín

El Pueblo se ha posicionado como una de las comedias españolas más exitosas gracias a su humor fresco y a la forma en que retrata la vida en un pequeño pueblo, contrastando de manera divertida con el mundo urbano. Entre sus personajes, destaca Amaya, interpretada por María Hervás, cuyo carisma y personalidad única han captado la atención del público.

La serie combina un guión ingenioso con interpretaciones memorables, haciendo que cada episodio ofrezca situaciones cotidianas reimaginadas con un toque cómico. Esto, junto con un elenco talentoso y una puesta en escena auténtica, ha contribuido a su gran popularidad y a convertirla en un referente del entretenimiento en España.

De hecho, muchos conocen a María Hervás debido a esta serie, sin embargo, su presencia en la televisión no sólo se ha dado en esta producción. Por ejemplo, comenzó su carrera televisiva en 2007 con la serie Los Serrano, lo que actuó como trampolín para que posteriormente formara parte de otras producciones muy populares como La pecera de Eva, El Barco y Gym Tony.

¿Quién es María Hervás? María Sanz Hervás (Madrid, 15 de marzo de 1987), conocida artísticamente como María Hervás, es una actriz española que ha destacado en cine, teatro y televisión.

Es especialmente reconocida por su habilidad cómica en series como El pueblo y Machos alfa. En el ámbito teatral, ha participado en producciones de gran contenido social como Confesiones a Alá, Iphigenia en Vallecas y Jauría. Además, ha desarrollado proyectos propios como escritora, adaptadora y directora.

Es hija de un empleado de Correos y una transportista. Inició estudios de Arquitectura, pero pronto se inclinó por la actuación, cursando arte dramático y danza en la Escuela de Cristina Rota de Madrid. Actualmente, cursa Filosofía en la UNED.

En 2022, recibió el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras, reconocimiento a su sensibilidad, creatividad y capacidad de superación, atributos que la han convertido en referente para las generaciones más jóvenes.

En 2015, María Hervás participó en la comedia Cómo sobrevivir a una despedida, dirigida por Manuela Burló Moreno, junto a Natalia de Molina, Úrsula Corberó, Brays Efe y Celia de Molina. En esta película, interpretó a Tania, una joven que, junto a sus amigas, enfrenta las expectativas no cumplidas al llegar a los 27 años.

Aquí Paz y después Gloria, donde dio vida a Melany, y en la producción histórica de TVE Carlos, Rey Emperador, encarnando a Margarita de Angulema. Ese mismo año, intervino en la serie de comedia de Telecinco, donde dio vida a Melany, y en la producción histórica de TVE, encarnando a Margarita de Angulema.

Entre 2015 y 2016, María Hervás interpretó a Miranda en las temporadas tercera y cuarta de Gym Tony, serie emitida por Cuatro. En 2016, tuvo una aparición en el episodio final de la primera temporada de Paquita Salas, serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Ese mismo año, participó en 26 episodios de Seis Hermanas, serie de época emitida en La 1.

En 2019, María Hervás se unió al elenco de la serie La que se avecina durante su undécima temporada, interpretando a Martina. Ese mismo año, colaboró nuevamente con los creadores de la serie, Alberto y Laura Caballero, en la comedia El pueblo, donde asumió el papel de Amaya González a lo largo de las cuatro temporadas de la serie.

En lo que respecta a su vida personal y más privada, cabe destacar que, a pesar de su éxito profesional, María Hervás en una ocasión compartió que su condición de Persona Altamente Sensible (PAS) representa un desafío constante en su vida.

En una entrevista con The Huffington Post, explicó cómo esta sensibilidad extrema influye en su trabajo y en su vida cotidiana. "Me levanto el 80% de los días pensando que no quiero ser actriz", confesó, añadiendo que las largas jornadas de rodaje y la interacción con numerosas personas le generan un desgaste emocional significativo. "Llego a casa como si hubiera estado en la guerra, como si me hubieran extraído cada gota de energía vital", afirmó.

María Hervás ha sido conocida por mantener su vida personal en privado. Sin embargo, recientes informaciones indican que mantiene una relación con el cantante Dani Martín. A finales de 2024, fueron fotografiados juntos en Madrid. Desde entonces, no han escondido su amor.

Anteriormente a esta relación, se relacionó a María Hervás con Alfred García, tras haber vistos paseando por Madrid en actitud muy cariñosa, lo que había generado una gran expectación sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, la actriz nunca llegó a confirmar esta relación.

En cualquier caso, antes de ser relacionada con el cantante, durante el año 2022, María Hervás mantuvo una relación con un arquitecto llamado Miguel. La prensa los fotografió juntos en Madrid y ambos compartieron imágenes y mensajes en sus redes sociales. En este caso, sí que era una relación pública.

Por ejemplo, Miguel le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños en Instagram, expresando: "¡Feliz cumpleaños, mi pequeña bruja! Hoy bailaremos el doble que de costumbre, estaremos el doble de felices y celebraremos la vida juntos. Gracias infinitas por ser mi pilar estos días y por darme todo. Te amo."