La vida actual de Elsa Pataky: de interpretar Raquel en 'Al salir de clase' a su maternidad: "Yo creía que no iba a pasar"

Pataky se hizo conocida por interpretar a Raquel Alonso en la serie española Al salir de clase (1997-2002). A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en producciones de cine y televisión de Estados Unidos, España, Francia, Italia y Reino Unido, destacándose en películas como Ninette (2005) y en la saga de películas The Fast and the Furious (2011-2017).