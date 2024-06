Cristina Pedroche: "No quiero que a mi hija la juzguen, ni le digan tonterías por ser la hija de Pedroche"

Autoras de palabra con Rosa se cita con Cristina Pedroche, a propósito de la publicación de su libro Gracias al miedo (Planeta 2024) un relato valiente, en primera persona en el que revela el amor incondicional por su hija Laia y el difícil proceso que intenta superar tras un parto psicológico complicado, transitando por miedos y emociones no siempre fáciles de gestionar.

"Es todo el rato precioso, pero tengo mucho miedo. Es mucho amor, pero mucho dolor. Entonces es una mezcla explosiva que me está arrollando. Me arrolló desde que nació Laia y a día de hoy, diez meses y medio, me sigue arrollando. Porque la veo y es que me vuelven loca, pero cuando pienso en todo lo que la amo, y en que quiero protegerla, que no le pase nada, que nadie le diga nada, que no la juzguen, que no le digan tonterías porque su madre es la Pedroche. Si pudiera la llevaría a otro país, no quiero que la gente me invada", señala la autora.

Y añade: "Cuando supe que estaba embarazada, me cambió la vida. De repente me pregunté si estaba preparada para lo que no sabía".

"Yo—afirma Pedroche– me muevo muy mal en la incertidumbre. Soy una persona de certezas y de prepararme las cosas para saber cómo van a salir y la maternidad era como, no sé por dónde empezar, y justo el 20 de noviembre un mes y poco para las campanadas que es como de locura con tanto estrés, me preguntaba cómo iba a enfrentarme estando embarazada".

Y continúa: "Me cuestionaba si de verdad quería ser madre, si quería que me cambiase una vida que adoraba y ahora pienso en ello y digo: ¡Cómo he podido vivir tantos años sin esta señora, si es el motivo de mi vida, es la luz de cada día!".

"Lo más bonito de una futura madre es decirlo cuando ella cree que es conveniente". Cristina Pedroche no entiende por qué no pudo ser ella quien lo contase a los medios, porque ni siquiera eso pudo hacer. Alguien publicó unas fotografías en la semana siete u ocho de embarazo cuando todavía no se sabe si va a salir bien o no.

"La próxima vez que me quede embarazada tan pronto lo sepa, lo digo. Así nadie podrá adelantarme. Porque nadie tiene el derecho de contar una cosa tan privada, que es lo más íntimo que tengo con mi pareja", afirma Pedroche con rotundidad.

"El miedo me paraliza—confiesa la autora—y a veces pienso en esquivarlo. Pero me tomo ese parón, para pensar cómo lo voy a enfrentar. Y entonces busco las herramientas necesarias en este caso, me preparé tanto que prácticamente estudié la carrera de matrona", subraya.

Y añade: "De todos los profesionales que me visitaron desde que di a luz hasta que salí del hospital, ninguna era asesora de lactancia. Para mí, que mi lactancia sea exitosa es muy importante y si no funciona, es más presión para mi salud mental y para tener un postparto peor".

"No quiero poner el foco en los profesionales, en la falta de información; también en los pediatras que deberían actualizarse; porque creo que la culpa no es de ellos, sino del sistema que está fatal tanto en lo público, como en lo privado", asevera Pedroche.

Tiene claro que: "Ser madres nos cambia el cerebro inmediatamente. Al hombre, como padre le tarda un poco más" —y añade— "yo hago una prueba a los hombres que tengo a mi alrededor o que voy conociendo incluso en el trabajo, y es preguntarles en qué momento se sintieron padres. Con las respuestas se podría escribir un libro", determina Cristina.

"Mi miedo siempre ha sido a ser normal, entendiéndose normal como una más. Yo no quería ser una más; nunca, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en cualquier trabajo al que iba. Siempre quería destacar y siempre quería ser la mejor, aunque no lo fuera, pero por lo menos lo intentaba. Mis miedos siempre han estado ahí", reconoce Pedroche.

No quiero que la gente piense que es un libro para madres, ni siquiera para mujeres, es para todo el mundo que en algún momento haya sentido miedo. O tenido a una persona a su lado que haya sentido miedo.

"Tengo claro–afirma la autora– que escribir sobre algo tan íntimo, porque es lo más íntimo que tengo; me he desnudado por completo, en esta exposición a la que me estoy sometiendo que la gente me va a criticar, posiblemente, quien lo haga no se habrá leído el libro. Pero si lo leen, ojalá afloren sentimientos en lo que piensen cómo me gustaría darle un abrazo", concluye.