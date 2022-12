Cómo acertar con el vino según una enóloga: "No has probado uno bueno si prefieres el francés"

Nacida en un pueblo vitícola, la palma del condado y en familia de bodegueros, Anabel Millán Lagares supo que su pasión era el vino.

Con 28 años y titulación en Técnico superior en vitivinicultura y sumiller, Anabel nos cuenta para MagasIN cómo descubrió su pasión y lo que es hoy en día su profesión.

Por herencia familiar descubrió el mundo de la enología, "mis abuelos y mi padre habían trabajado en bodegas desde que tenían uso de razón y la familia de mi madre por otro lado se dedicaba a trabajar en un molino de aceite del pueblo", apunta.

Enamorada de la materia que se respiraba en casa, fue demostrando esa pasión cada día. Desde 2011 que empezó a estudiar aún no ha parado de aprender sobre ello. Y es que, esa personalidad curiosa le ha llevado a desarrollar una adoración y pasión por el vino.

En sus rutas se incluyen los maridajes extraños, referencias diferentes y el comprobar que la virtud del vino español se trata de su increíble versatilidad.

"Quién me diga que en España no hay buen vino o que los franceses son mejores, permitidme decirles que no han probado los indicados", apunta la experta.

Recomendaciones de la experta

Últimamente el vino está de moda, pero no cualquiera sabe cuál es el indicado para determinados momentos ni acompañamientos. Por ello la experta nos da las referencias que más le han llamado la atención últimamente:

Oller del Mas Picapoll Negre 2017

OLLER DEL MAS de Manresa, Barcelona, es un vino que tiene como variedad de uva el Picapoll negro. Con 9 meses en barrica y un precio medio de 45 euros por botella de 75cl, es un vino ecológico con 'Alma de Borgoña'.

Para Anabel es un producto que inspira paz y calma. Un vino del que no te cansas de oler, porque en cada vez, descubres algo nuevo.

"Alma mediterránea con un corte francés que me recuerda a bosques, a fruta fresca, a humedad, a comidas de invierno con sobremesas", nos describe la sumiller.

El Enemigo Chardonnay 2020

Este chardonnay de la Bodega Aleanna, procedente de Mendoza, Argentina, tiene un precio de 22 euros por botella de 75 cl.

"Es algo diferente ya que conocemos los tintos de Argentina pero no los blancos de allí", recalca la experta.

Para Anabel, este vino es la máxima expresión del blanco torrontés que no le tiene miedo a las alturas. Y es que este chardonnay nace a 1.500 metros de altitud.

Jordan Inspector Peringuey Chenin Blanc 2021

De las bodegas Jordan, este vino procede de Stellenbosch, Sudáfrica.

Si pensamos en Sudáfrica como productor de vino, no logramos imaginar que tras el Valle del Loira sea el segundo país dónde más plantada Chennin blanc hay. Su clima es idóneo para el cultivo de la vid.

Aunque nos resuene el cliché de país árido y excesivamente cálido, tiene una cercanía curiosa al océano índico, que suaviza las temperaturas y, junto a la brisa de las montañas del Cabo, se consigue una madurez polifenólica de la uva espectacular.

Suañé Reserva Blanco 2017

Este Blanco Reserva D.O. Ca. Rioja hace referencia a que no todos los eclipses se dan en el cielo y en rioja ha pasado siempre con sus blancos. En segundo plano tras los tintos de esta D.O., nos encontramos vinos con luz propia como este.

Un blanco reserva, de viura con sauvignon blanc criado durante 13 meses con todo el mimo que se le puede dar a un vino.

Sin duda, es un líquido dorado, fragante, con notas cítricas y dulzonas, fondo especiado que persiste, aromas de confitería de pueblo que te transporta a algún lugar de la memoria dónde encuentras hogar.

Alaya Tierra 2019

Este Alaya Tierra es un Monovarietal de Garnacha tintorera plantada en viñedos viejos ubicados a gran altitud, en torno a los 1.000 metros, de un color violáceo oscuro casi opaco.

Este vino no es algo normal, "hace tiempo que un vino no me rompe esquemas con tan solo el color", apunta Anabel.

En nariz totalmente inesperado y complaciente, hace un despliegue de aromas de tierra húmeda, con bayas, fruta negra muy madura, olivas negras, laurel, aromas de bosque... en boca complejo y todo plenitud.

Andalucía por siempre

Pese a recomendar vinos de todos los orígenes, ella se queda con el vino de naranja, "el de su tierra" y es que, hasta el mismísimo Juan Ramón Jiménez escribió en Platero y yo sobre este manjar.

Anabel nos cuenta como el autor habló de este producto tan típico que remueve los corazones de todos los andaluces amantes del vino y de ella en particular.



Sin duda, algo que la identifica como andaluza es la pasión que tiene hacia su tierra y es que asegura que “en el sur hacemos los caldos de forma especial e inigualable”, refiriéndose al vino de naranja.

