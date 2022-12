7 de 10

Pocos libros han dejado en mí tanta huella como "El Primer Sexo", publicado en 2001, auténtica obra maestra de esta bióloga y antropóloga estadounidense considerada la mayor erudita mundial en el campo del amor, en todas sus manifestaciones y facetas.

Su estudio de la mujer desde un punto de vista evolutivo, científico, desprovisto de ideologías o prejuicios, me abrió los ojos a una visión revolucionaria de mi propio sexo y condición, me dio fuerza y motivación. Hoy diríamos que me "empoderó", aunque el término me parezca espantoso y ese "empoderamiento" nunca me haya llevado a la confrontación o el revanchismo.