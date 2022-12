El Magatest de Paka Díaz: "'El amor más grande' debería empezar por una misma"

Paka Díaz es periodista, guionista y autora de Te invito a un mojito (Catedral, 2021) junto a Mabel Lozano. Nacida en Madrid, pero criada entre Almería y Málaga, Paka lleva en la sangre el amor por los viajes. Su pasión por escribir y contar historias la han convertido en candidata a Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Medios.

Apasionada de los temas relacionados con los derechos humanos y, en concreto, con los derechos de la mujer, se pueden encontrar sus artículos en las secciones de Enclave ODS y magasIN, donde también la podréis leer escribiendo sobre belleza, cine, arte... "Paradojas periodísticas que me refrescan", asegura.

La periodista contesta para magasIN nuestro Magatest en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

1. Tu 'primera memoria'…

Una mirada perpleja del mundo, mi hermano mayor, mi falso mellizo, siempre a mi lado, la risa y la música de mi madre, los mimos de mi abuela Mimi y las pruebas de rapidez mental que me hacía mi padre, ese era mi pequeño mundo. No tengo recuerdos de muy, muy pequeña.

2. 'Una habitación con vistas' a…

La naturaleza, con un ventanal gigante desde el que poder contemplar el paso de las estaciones mientras trabajo.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

El primero es un mal genético con el que cargo y que trato de evitar lo más que puedo. Con los sesgos he avanzado, ahora soy capaz de reconocerlos y neutralizarlos con mayor facilidad. Me duele cuando nos estereotipan a las mujeres, o a nuestros colores, orígenes y modos de estar en el mundo diversos… Como andaluza sentida, sé mucho de eso.

Suelo citar, como hace mi amiga Eva, a Winston Churchill quien, cuando le preguntaron qué opinaba de los franceses, contestó: "no sabría decir, no les conozco a todos". Pues eso.

4. 'La amiga estupenda' es…

Son. Soy muy afortunada porque tengo un montón, aquí y allí. Las siento familia, mi tesoro, por lejos que estén, siempre están. Y, por supuesto, mi hermana Gema. Doy las gracias por todas ellas.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

Mi vergüenza, qué poca me queda.

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Mucho, de la niña que fui se quedó para siempre conmigo: la curiosidad, la alegría y el modo risueño de estar en el mundo. Ojalá no se vayan nunca.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Cualquier cosa que atente contra los Derechos Humanos, mi línea roja. La gente machista, racista y homófoba vive en el Medievo. Yo prefiero el siglo XXI, sin duda.

8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

Este, si lo cuidamos y si no hubiera machistas.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A las personas tóxicas. Me ha costado, porque no soy de tirar, pero he aprendido a alejarme de ellas. Lo que más valoro es la bondad, con eso lo digo todo.

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Me aterra siquiera pensarlo, así que no lo voy a hacer.

11. 'El amor más grande'…

Debería empezar por una misma.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para nada. La memoria es importante, es aprendizaje. Sí que pediría que nos enseñaran desde la infancia a trabajar nuestra resiliencia, que ayuda tanto en el camino.

13. Un 'secreto a voces'.

Estoy muy enamorada, 8 years later…

14. 'Un secreto inconfesable'.

Sólo al oído.

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

Lo que hay después de esto.

16. 'Cuando la revolución termine'…

Seguiremos luchando, siempre hay margen de mejora.

