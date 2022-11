8 de 10

Si la obra de Nussbaum nos recuerda la importancia de los valores universales, la trayectoria vital y política de Golda Meir lanza un justo grito de advertencia sobre la necesidad de construir Estados que puedan fomentar y defender esos valores y servir de refugio y hogar concreto a quienes anhelan la paz. Sin Estado, no hay Estado del bienestar, ni educación ni sanidad públicas, como no hay orden internacional sin naciones. Y sobre todo, sin Estado no hay seguridad y no hay ley.

Ya nos advirtió Hannah Arendt, a quien por cierto sorprendió desfavorablemente el ateísmo de Meir en un memorable encuentro entre ambas, de la relación entre la decadencia del Estado-nación y el auge del totalitarismo.