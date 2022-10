"Cuffing Season": ¿qué es y por qué afecta en otoño a las personas solteras?

¿Aún no has escuchado hablar del término conocido como cuffing season? Por si no lo sabes, se trata de una época del año mundialmente conocida que afecta directamente a las personas solteras y que suele darse desde el comienzo del otoño hasta comienzos de primavera. Un término vinculado a ese concepto de amor moderno tan asociado a las redes sociales y las nuevas tecnologías, que también ha propiciado la aparición de términos como ghosting, haunting o pocketing, entre otros.

Una idea en este caso, asociada al hecho de salir con alguien pero sin un compromiso claro y que ocurre solo durante las temporadas de otoño e invierno, coincidiendo con el momento del año en que las temperaturas comienzan a bajar y en el que las personas solteras echan en falta el calor humano y los beneficios de una relación.

¿Qué es el cuffing season y de dónde sale este término?

Como ya habrás podido intuir, el cuffing season se refiere a esa repentina necesidad de encontrar pareja que les surge a muchas personas solteras con la llegada de los meses de frío y concretamente con la llegada del otoño. Un momento del año en el que estas personas solteras buscan desesperadamente alguien con quien juntarse hasta la primavera para combatir las bajas temperaturas y disfrutar de los beneficios y la compañía de tener pareja, pero sin un compromiso claro de por medio.

Hablamos en este caso, de un término que fue incluido en el Urban Dictionary ya en el año 2011, pero que no fue realmente hasta el 2013 cuando comenzó a popularizarse en Estados Unidos, sobre todo con el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías para relacionarse.

En cuanto al término en sí, la palabra cuff en cuffing proviene de handcuffs (esposas en inglés), una palabra en este caso asociada al simple hecho de estar conectados o "atados" a otra persona.

¿Qué se esconde realmente tras el cuffing season?

La realidad que se esconde tras este concepto de amor moderno en épocas de frío es realmente la necesidad de no estar solos, una necesidad que a menudo las personas tienden a sentir durante estos meses de frío.

No hay que olvidar que se trata de uno de los momentos del año en los que los días son más cortos y fríos y en los que como resultado acabamos pasando menos tiempo disfrutando al aire libre. Momentos de aislamiento y de soledad que no tienen por qué ser algo negativo, pero que no todo el mundo está dispuesto a pasar sin alguien a su lado.

A todo ello hay que unir el periodo de fiestas navideñas y de reuniones familiares, todos ellos eventos que también pueden surgir como mensajes constantes sobre el hecho o la importancia de tener pareja en esta época del año y de compartir todos esos momentos con alguien. No deja de tratarse de una de las épocas más sensibles del año, precisamente por esa "presión social" ejercida a través de redes sociales, de la publicidad, de la propia industria del entretenimiento, hasta incluso por parte de amigos y familiares.

También se asocia este concepto de cuffing season al simple hecho de no querer pasar frío y de no querer estar solos. Esto incluye ese anhelo de sentirse arropado, de acurrucarse con la otra persona y de compartir con alguien ese plan perfecto de sofá, manta y Netflix, que siempre vuelve a nuestra lista de necesidades cada otoño e invierno.

