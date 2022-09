4 de 10

Su rostro fascinante, con esos ojos siempre acuosos y esos pómulos prominentes bajo su cabellera rubia, no es sino el preámbulo de una gran actriz. Sus interpretaciones en “Chinatown”, “Bonnie and Clyde” o “El caso Thomas Crown” me impactaron muchísimo. Era la “rubia peligrosa” que tanto había obsesionado a Hitchcock, aunque nunca llegara a trabajar con ella. También me gustó mucho su papel en “Network” que le mereció un Oscar, con la ácida sátira de la mezcla de información y entretenimiento que comenzó a impregnar los telediarios como telón de fondo.