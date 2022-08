10 canciones de verano con nombre de mujer que no dejarás de bailar

Hay algo en el ambiente en verano que invita a escuchar música. A veces son las ganas de fiesta, otras veces la melancolía o la nostalgia. En cualquier caso, la banda sonora de nuestro verano es algo a lo que solemos prestar mucha atención. Incluso, cuando años más tarde queremos recordar las vacaciones estivales, muchas veces recurrimos al poder evocador de la música.

También hay veces en las que nuestra banda sonora coincide con la del resto, algo así como una banda sonora colectiva. Es ahí donde entran en juego las canciones del verano, que funcionan como un pegamento social cada año.

Estas son algunos de los éxitos estivales que llevan en el título un nombre de mujer.

Jolene - Dolly Parton

Ha sonado tantas veces en los festivales, que su pegadiza melodía ha quedado inevitablemente ligada a los meses de estío.

Y eso que la canción trata un tema poco divertido, al menos para Dolly Parton. Es curioso que su superéxito sea un hit dedicado a la mujer con la que su marido, Carl Thomas Dean, le estaba poniendo los cuernos en la época en la que escribió la canción, una empleada de banca pelirroja y con un encanto irresistible. A ella se dirige insistentemente Parton en el estribillo, rogando que por favor deje en paz a su marido.

[Dolly Parton anuncia una serie en Netflix basada en su música]

Angie - The Rolling Stones

La famosa canción de los Rolling Stones fue lanzada en agosto de 1973 y medró rápidamente en las listas británicas durante aquel verano.

Sobre su significado, se ha especulado mucho y con mucha 'mala baba'. La versión más extendida es que Mick Jagger la escribió pensando en la mujer de David Bowie, con la que habría mantenido una aventura. Sin embargo, según el propio Jagger, fue Keith Richards quien le sugirió llamar a la canción Angie, en homenaje a su hija recién nacida.

Help me, Rhonda - The Beach Boys

Si hay un grupo que ha explotado al máximo su imagen veraniega ese es indudablemente The Beach Boys. A través de sus canciones, los californianos exportaron al mundo la cultura juvenil de California: surf y amores de verano.

Publicada en 1965 dentro del álbum Summer Days (And Summer Nights!!) –que llegó al número uno de las listas norteamericanas–, el ritmo ligero de Help Me, Rhonda parece desmentir el mensaje principal, que no es otro que el desengaño amoroso. Según Mike Love, uno de los miembros de la banda, la canción no se escribió pensando en ninguna Rhonda en concreto, aunque muchas chicas se han sentido identificadas con ella.

Sweet Caroline - Neil Diamond

En la Eurocopa de 2020, el estribillo de Sweet Caroline se convirtió en el cántico predilecto de los aficionados británicos, que vieron cómo su equipo se quedaba a las puertas de ser campeón de Europa por segunda vez en su historia. Este año, se han podido resarcir gracias a la victoria de su equipo en la Eurocopa femenina. En la celebración sonó –cómo no– el éxito de Neil Diamond.

Summer Babe - Pavement

Uno de los primeros temas de la banda de Stephen Malkmus, muchos chavales indies de los noventa la incluyeron en sus mixtapes el verano del 91. Como ocurre con gran parte de los himnos de Pavement, la letra es fascinante al tiempo que incomprensible… Aunque eso da igual cuando Malkmus grita "Don´t goooooooo!!!" y todo el mundo cree haber comprendido de repente lo que quiere decir la canción.

Eva María - Fórmula V

La canción de Fórmula V es un ejemplo clásico de canción de verano. En el año 73, muchos españoles lloraron junto al cantante del grupo la huida de Eva María a la playa, pensando en su propia 'Eva María' o simplemente lamentándose de tener que quedarse en la ciudad sin poder disfrutar de unos días en la costa.

El sencillo fue número uno en la lista de los más vendidos durante más de cinco semanas. Además, ascendió a lo más alto de la lista de los 40 Principales aquel verano.

La Macarena - Los del Río

Que los españoles sean conocidos en el mundo como un pueblo juerguista y divertido tiene mucho que ver con la fama internacional alcanzada por la canción de Los del Río. Hasta el mismísimo Bill Clinton la bailó en la campaña electoral de 1996…

Y es que no se puede separar La Macarena de su coreografía, por todos conocida y bailada. No obstante, esta no fue ideada por Los del Río, sino por una bailarina y escenógrafa estadounidense, Mia Frye, que fue quien popularizó el famoso baile en el videoclip del remix de La Macarena que hicieron los Bayside Boys.

Salomé - Chayanne

Incluida en el octavo disco del cantante puertorriqueño Chayanne –titulado Atado a tu amor–, Salomé se convirtió en la canción del verano en 1999. Ese mismo año, Chayanne fue nominado a los premios Grammy por el citado disco en la categoría de mejor álbum de pop latino.

Olivia - La Pegatina

Otra imprescindible del verano, compuesta por un grupo experto en festivales y en hacer bailar al público. Como muchas de las canciones de La Pegatina, Olivia incluye un ritmo rumbero marca de la casa con el que es imposible no ponerse a bailar de inmediato.

Lola - The Kinks

En el verano de 1970, The Kinks sacaron esta canción que, en 2022, está de plena actualidad. No sabemos si su protagonista –Lola– es una mujer transgénero o una drag queen. Lo que sí sabemos con seguridad es que Ray Davies, el cantante de The Kinks, está enamorado de una persona queer y nada puede hacer por evitarlo, por mucho que en la época este tema fuera más o menos tabú.

[Estas son las drag queens españolas que te dejarán sin aliento]

Sigue los temas que te interesan