Cuando las superheroínas tomaron Madrid para empoderar a las mujeres

Es ya conocido como "el encuentro internacional de voces y mujeres extraordinarias", Santander WomenNOW lleva cuatro años reuniendo a esas mujeres que están transformando la realidad y revolucionando la ciencia, la empresa, la política, la cultura, el deporte y el activismo para exigir la igualdad y visibilizarlas.

Para esta cuarta edición, celebrada el jueves 16 y el viernes 17 de junio, el reto era todavía más ambicioso: reclamar el liderazgo, porque solo desde el poder y la influencia se puede protagonizar la narrativa, diseñar el futuro e inspirar a las nuevas generaciones.

Y, cómo no, crear espacios de debate para reflexionar sobre el liderazgo en tiempo inciertos, el poder de transformar el futuro a través de él y la necesidad de que las mujeres sean las protagonistas de la Historia y las historias.

El jueves 16 dieron la bienvenida a los presentes dos hombres que tienen mucho que contar: Ignacio Ybarra, presidente del grupo Vocento, organizador del acto, y José Luis Martínez-Almedia, alcalde de Madrid, ciudad convertida en la capital europea de las mujeres y en el epicentro internacional del debate por obra y gracia de Lourdes Garzón.

La directora de Santander WomenNOW y Mujerhoy nos hablaba hace poco de la "gente potentísima" que iba a reunir en la capital, gracias a este proyecto multiplataforma, con web, podcasts y un summit internacional de mujeres que son la punta de lanza del futuro.

Entre ellas, Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, que abrió la primera jornada con una intervención en directo desde su país y un emotivo discurso en el que agradeció a España la ayuda prestada durante la guerra que libra su país: "Ustedes salvan vidas. Los ucranianos siempre les estaremos agradecidos".

Después, y bajo el titulo Los líderes que necesitamos, comenzaron las ponencias. La primera fue la economista Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en la University College London, donde es también fundadora y directora del Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP).

Mazzucato es autora de libros como El Estado emprendedor (2013) y The Value of Everything: making and taking in the global economy. Es también co-editora, con Michael Jacobs, del libro, Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth (2016) y lleva una década hablando de la reinvención de los capitalismos.

En su intervención, titulada Inteligencia colectiva hizo una llamada a la acción con la que “diseñar objetivos a los que podamos contestar 'sí' o 'no' los hemos conseguido, nada de excusas, nada de bla, bla, bla, centrarnos en una ambición y ensuciarnos las manos con estas herramientas, con lo que tenemos que trabajar. Si no, no lo lograremos”.

A ésta, siguieron las charlas de Cristina Álvarez, Directora de T&O Europa y España Banco Santander España que habló de Nuevas tecnologías: un asunto muy personal, y el coloquio Nos dijeron que era imposible, entre Adriana Cerezo, la niña prodigio del deporte español (que consiguió la plata en Tokio con solo 17 años), y la atleta paralímpica Sara Andrés (medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Londres en 400 y 200 metros lisos).

Ambas conversaron sobre deporte, superación y espíritu competitivo con la periodista Ainhoa Arbizu, presentadora del acto, que dio paso a la entrevista que Ixone Díaz, periodista de WomenNOW, le hizo a Fawzia Koofi.

Bajo el título Afganistán, un año después, la exvicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán y exmiembro del equipo de negociación con los talibanes, que ha sobrevidido a dos intentos de asesinato, habló de la situación de su país: “Las mujeres de Afganistán se sienten abandonadas".

De El futuro que necesitamos hablaron después Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, Silvia Agulló, directora de Negocio Responsable y Reputación del Grupo DKV, y Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia, en una charla moderada por Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE.

Pau Gasol, durante su intervención.

Pau Gasol contó en su intervención Lo que aprendí de mi familia, es decir, trabajo, esfuerzo y superación. El exjugador profesional de baloncesto en la NBA y miembro de la Comisión de Atletas del COI, reveló una anécdota muy interesante de su infancia: "Mi madre es doctora y mi padre enfermero… ¡Pero todo el mundo pensaba que era al revés!", afirmó.

Y añadió: "Porque se da por hecho que el hombre tiene que ocupar el cargo de mayor responsabilidad o prestigio. Es algo que yo vivía con mucha naturalidad. Y estoy seguro de que los niños y niñas de hoy también lo harán, si crecen en hogares donde puedes ocupar cualquier posición independientemente de tu género".

Sobre la Fundación Gasol, que fundó con su hermano Marc, destacó su lucha contra la obesidad infantil, el deportista recordó que "se trata de un problema grave a nivel mundial, que lleva a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer… Un día escuchamos que los niños que nacen hoy tendrán, por primera vez en la historia, una esperanza de vida menor que la de sus padres".

Porque, añadió “si tienes éxito, tu deber es devolver a la sociedad lo que te ha dado. O, como decía Churchill: el precio del éxito es la responsabilidad". Y para la generación de niñas como su hija, Elisabet Gianna, nacida en 2020, destacó la importancia de que “existan referentes como los que hoy estamos viendo aquí. Para que las niñas pequeñas vean que hay un camino, una posibilidad”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Haciendo gala de un gran sentido del humor, en su intervención después de Pau Gasol (que mide 2,15), afirmó: "Será difícil, permítanme la broma, estar a la altura". La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destacó la importancia, para estos tiempos turbulentos, de un "liderazgo de voluntades colectivas".

Poniendo como ejemplo, entre otros, a personas como el chef José Andrés, destacó que"el liderazgo se mide en la capacidad de construir respuestas en común, de aunar voluntades, de unir proyectos que permitan la mejora de todos". Y frente al "liderazgo mesiánico, de ese que todo lo resuelve, perfecto, que no tiene fisuras", mencionaba la conocida frase de Leonard Cohen: "En cada pequeña cosa hay una grieta, pero es ahí donde entra la luz".

Victoria Alonso, presidenta de Postproducción, Efectos Visuales y Animación y productora de Marvel Studios, abrió la sesion de tarde sobre El poder del relato, con Manu Piñón, redactor jefe de MujerHoy. En su charla Diverso, inclusivo y taquillero: la expansión del universo Marvel, la mujer más poderosa de Hollywood, se confesó "yo soy de Mafalda" más que de Iron Man, Capitán América y Thor.

La que probablemente es la mujer que más sabe de superhéroes en nuestro país y fuera de él, hablando sobre la expansión del universo Marvel, cada vez más inclusivo y diverso, destacó el poder que supone contar historias y afirmó que "cuando la gente crea sin miedo, se produce la mejor versión de la creación. El miedo de no alcanzar el triunfo te limita".

De El Poder de la amabilidad habló Cynthia Germanotta, Presidenta y cofundadora de Born This Way Foundation junto a su hija, la cantante Lady Gaga. La madre de la cantante Lady Gaga y presidenta de su fundación charló con la periodista Marita Alonso, colaboradora WomenNOW y Mujerhoy, sobre el estigma que rodea la salud mental.

La amabilidad, dijo, "faltó en la vida de mi hija cuando más la necesitó. Mi hija sufrió bullying y eso le afectó toda su adolescencia. Es algo que ha permanecido en ella hasta hoy, le afectó muchísimo, pero le ayudó compartir su historia".

La chef Lucía Freitas, propietaria del restaurante gastronómico A Tafona y de la barra gastronómica Lume, y la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, directora y guionista de Cinco Lobitos, se preguntaron: ¿El éxito era esto?, en un coloquio moderado por Charo Marcos, periodista y editora de Kloshletter, una newsletter a seguir.

Silvia Macedo, Directora General de L’Oréal Paris, explico el proyecto Stand up: plantemos cara al acoso callejero, junto a Marisa Soleto, Directora de la Fundación Mujeres, en un diálogo moderado por la periodista Virginia Lombraña, colaboradora de Mujerhoy, en el que desvelaron que, en España, el 82% de las mujeres afirma haber sufrido acoso callejero en primera persona y el 75% de las mujeres evitan ciertos espacios públicos para evitarlo.

En Historias que cuentan, María Fasce, directora Literaria en Alfaguara, Lumen y Reservoir Books; Virgina Feito, escritora y autora del bestseller La señora March, y Laura Fernández Espeso, CEO de The Mediapro Studio, hablaron sobre cómo se crea y se reconoce una buena historia, ya sea en formato escrito o adiovisual.

Ambra Battilana, la emprendedora, artista, modelo y activista quien describió El día que denuncié a Harvey Weinstein (y estalló el #MeToo): "Lo que me ha pasado, le pasa a muchas mujeres, pero yo decidí no quedarme callada", explicó a Manu Piñón, Redactor jefe de Mujerhoy.

Con su intervención, Un desafío sostenible, Ángeles Santamaría cerró la primera e intensa jornada, hablando sobre el futuro de la energía con José María Camarero, Redactor de Economía de Colpisa.

La Consejera Delegada de Iberdrola España explicó que "la clave está en producir cada vez más energía limpia" y que el cambio climático, se ha convertido, para Europa, “en un objetivo medio ambiental pero también industrial". Sobre el hidrógeno verde, desveló: "Estamos con el primer proyecto ya funcionando y creo que es un sector energético que va a ir más allá de la electricidad".

Entre los asistentes a la jornada pudimos ver a Cruz Sánchez de Lara y a Lola Solana Campins gestora del Santander Small Caps España.

La jornada del Viernes 17 comenzó con la bienvenida de Lourdes Garzón, Directora de Santander WomenNOW y Mujerhoy, para dar paso a Alexandra Cousteau, fundadora y presidenta de Oceans 2050. La nieta del mítico comandante Jacques Cousteau, es hoy exploradora, cineasta y defensora del agua.

Cousteau continúa el legado de su abuelo como una de las activistas medioambientales más influyentes del mundo y habló con María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, del "peso" de su apellido.

Amaya Casero, Executive Vice President. HR Europe del Banco Santander, fue entrevistada por José María Camarero, redactor de Economía de Colpisa, y habló de cómo captar talento con potencial de liderar en El liderazgo hoy en día: "El líder del futuro tiene que ser mucho más humano".

Un futuro de oportunidades vieron Alicia Asín, CEO & Co-founder de Libelium; Elena Gorostiza; Directora de Alianzas Internacionales de Code.org para EMEA, y Carmen Ponce; Directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de HEINEKEN España, en un coloquio moderado por la periodista Gloria Lomana, colaboradora habitual de MagasIN de EL ESPAÑOL.



Sigrid S. McCawley, Managing Partner en Boies Schiller Flexner LLP y consejera legal de las víctimas de Jeffrey Epstein, explicó a Marita Alonso, periodista y colaboradora WomenNOW y Mujerhoy, Cuando los poderosos dejaron de ser impunes.

La experta en orden mundial y profesora de Historia Internacional en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la London School of Economics, Kristina Spohr, se preguntaba ¿Ha estallado la Tercera Guerra Mundial? con Andrea Morán, periodista de Vocento.

Rada Akbar, artista conceptual y activista afgana fue entrevistada por Ixone Díaz, periodista de WomenNOW, en De Kabul a París: huir para seguir viva. Esta artista se centra en reexaminar la historia y la igualdad de género en su país a través de su trabajo en el mundo de la moda, el diseño y las artes visuales.

En agosto de 2021 huyó de Kabul después de que los talibanes alcanzaran el poder y desde entonces vive en París, donde ha expuesto su obra (una mezcla de monumentos ponibles, actuaciones, pinturas, fotografías y montajes). Sobre la situacion de su país, declaró: "Nos han abandonado, necesitamos hacer más para proteger los derechos de las mujeres afganas”.

Y bajo el título La salud mental en portada, Luis Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría en la New York University, habló con María José Barrero, subdirectora de Mujerhoy, sobre cómo la esperanza y un temperamento positivo nos protegen ante la incertidumbre.

Samary Fernández Feito, Directora General Area Lujo, Estilo de Vida y Revistas, cerró la segunda jornada de Santander WomenNOW: " los tiempos presentes y futuros nos traerán mayor incertidumbre, inestabilidad y nuevas preguntas que necesitarán que desarrollemos nuestros pensamiento crítico. Cuanto mayor sea esa incertidumbre, mayor talla moral necesitaremos en los líderes de nuestras organizaciones".

Tras esta edición, con más de 30 ponentes que han hablado sobre literatura, derechos humanos, economía, cultura, activismo, política, salud mental… Santander WomenNOW se ha convertido, según sus organizadores, en el congreso sobre liderazgo femenino más importante de Europa.

